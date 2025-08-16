Slušaj vest

Film "Izolacija" Marka Backovića i Marka Jocića nagrađen je na 49. festivalu filmskog scenarija za najbolje napisan scenario. Članovi žirija festivala ove godine bili su: Nikola Pejaković, Goran Radovanović i Hadži-Aleksandar Đurović.

Drugu nagradu žiri je dodelio filmu "Čarobna zemlja" Staše Koprivice, a treća nagrada pripala je Radetu Ćosiću i Zoranu Mitroviću za film Prva klasa, pun gas. Večerašnjim događajem na letnjoj pozornici biće objavljeno koja filmska priča je nagrađena po odluci publike, čime će festival biti završen. Za nagradu za najbolji scenario ove godine konkurisalo je devet domaćih filmskih ostvarenja nastalih između dva festivala.

"Šta je oko nas istinito"

Kako stoji u obrazloženju žirija, prva nagrada se dodeljuje scenariju Marka Backovića i Marka Jocića jer u vremenu kada se svaki pojedinac može zapitati šta je oko nas istinito, a šta izrežirana stvarnost, možemo li verovati svojim očima i zdravom razumu, ili ćemo biti samo eksperiment i zamorčići medija.

U galeriji pogledajte fotografije sa otvaranja festivala:

1/25 Vidi galeriju Otvaranje 49. Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji Foto: Promo

Scenaristi filma "Izolacija", kroz formu žanrovskog filma, sa nesvakidašnjim obrtom, pred glavnog junaka, kao i pred gledaoca, postavljaju moralne dileme i pitanja svesti, savesti i saučesništva pojedinca u toj manipulaciji.

Žiri novinara i filmskih kritičara nagradio "Tvitosaurusa"

Žiri novinara i filmskih kritičara 49. Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji dodelio je nagradu Ilustrovane Politike „Slavko Lazarević“ za najbolji scenario Aleksandru Miletiću, za film "Tvitosaurus".

- Tražili smo sreću, onu istinsku nepatvorenu, komediju bez preterivanja, scenario koji teče, drži pažnju i ne skreće misli. Bez puno reči, za nas je to "Tvitosaurus" - stoji u obrazloženju.

Staša Koprivica, scenaristkinja filma "Čarobna" zemlja koja je osvojila drugo mesto, po oceni žirija, naizgled jednostavnim pristupom temi, otkriva dublje sukobe kroz koje junaci prolaze kako sa samima sobom, tako i u svojim međusobnim odnosima, ali i sa današnjim društvom uopšte.

U galeriji pogledajte uručivanje "Zlatnog pera Gordana Mihića" Lordanu Zafranoviću:

1/4 Vidi galeriju Lordanu Zafranoviću uručeno "Zlatno pero Gordana Mihića" na 49. Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji Foto: Promo

- Na metaforički način upozorava da smo svi zamađijani u „čarobnoj zemlji“ u kojoj se gube empatija i iskrenost zarad rejtinga i popularnosti.

Treća nagrada, scenaristima Radetu Ćosiću i Zoranu Mitroviću za film "Prva klasa: Pun gas" dodeljena je za veoma duhovitu i strukturalno jasnu priču koja vešto i dinamično vodi kroz životnu trku glavnog lika. Komedija o rivalstvu, idolima, snovima i motivaciji njenih junaka, vraća nas u žanr porodičnog filma posle koga se osećamo pozitivno, što je retkost u savremenoj srpskoj kinematografiji.

(Kurir.rs/RTS)

Bonus video: Održan međunarodni Etno festival u Čačku