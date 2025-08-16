Slušaj vest

Druga festivalska noć u Sarajevu donela je mnogo uzbuđenja i glamura, ali i neočekivani izazov – kišu koja je pretila da pokvari svečani izlazak zvezda na crveni tepih. Publika i gosti su, uprkos kapima koje su neumorno padale, ostali istrajni u želji da vide svoje omiljene glumce, reditelje i umetnike.

Kiša je stala pred početak ceremonije ispred Narodnog pozorišta. Najveću pažnju izazvao je Rambo Amadeus, koji je svojom pojavom uneo duh neočekivanog i nesputanog, kakav se od njega i očekuje. Publika ga je dočekala s velikim oduševljenjem, a njegova harizma zasenila je i raskošne toalete i glamur. Zanimljiva torba i jakna s perjem su obeležila ovo veče Sarajevo film festivala.

Program u novoj selekciji SFF, Open Air premijere, počinje večeras, u 20.45 sati, u UNIQA Ljetnom kinu Stari Grad, premijerom filma „RADIO RAMBO AMADEUS“ reditelja Dušana Varde. Internacionalni muzički superstar Rambo Amadeus jedna je od najpopularnijih ličnosti Balkana. Kao jedinstven performer, tokom karijere duže od četrdeset godina, postao je značajna figura u oblasti muzike, poezije, jedrenja, filozofije, marketinga i političke istorije ovog dela Evrope. Film prati njegova razmišljanja, probe i razvoj ideje iz 2022. godine, kada je odlučio da pokrene sopstveni radio program.

Od umetnika iz Srbije prošetao je crvenih tepihom Želimir Žilnik. U udarnom terminu prikazana je „Vidra“, u režiji Srđana Vuletića i po scenariju Stefana Boškovića, i predstavlja jedno od najznačajnijih regionalnih ostvarenja koje će publici biti prikazano 2025. godine. Film traje 97 minuta, a nastao je u produkciji kuće „Artikulacija film“ iz Crne Gore, uz podršku RTCG, kao i partnera iz Italije, Srbije, Hrvatske i Buka produkcija.

Glavne uloge tumače: Maša Drašler (Hana), Savin Perišić (Balša), Lara Velimirović (Emili), Mara Rakčević (Mia), Pavle Marković (Luka), Nada Vukčević (Olga), Marko Janketić (ujak), Jelena Laban (ujna), Julija Milačić Petrović Njegoš (ujna), Stefan Vuković (ujak), Aleksandar Gavranić (Pegi), Davor Dragojević (komšija), Fatmir Spahiju (poručnik), Gresa Palaska, Goran Nikčević (otac), Maja Stojanović (inspektor), Vuk Vučinić (čovek), Nikola Vučinić (doktor), Dražen Matanović, Goran Dukić (policajac), Edona Rešitaj (Rina), Lora Nikprelaj (Alma) i Viktor Ivanović.

- Janketić nije svestan kakvu je ulogu napravio – rekao je Vuletić za Kurir.

Na 31. SFF, koji se održava do 22. avgusta uz podršku uz novog generalnog sponzora Uniqa osiguranja, biće prikazano 227 filmova iz 65 država u 22 festivalska programa.

