Đuzepe Raimondo Vitorio Baudo, jedan od najpoznatijih voditelja na talijanskoj televiziji, preminuo je u 89. godini.

Televizijska publika u Italiji, ali i širom Evrope pamti ga najviše po voditeljskoj ulozi kultnog festivala Sanremo. U razdoblju od 1968. do 2008. godine u 13 je navrata vodio ovaj festival i sedam je puta bio i umetnički direktor ovog muzičkog događanja. Osim televizijske karijere, nastupao je i u pozorištu, filmovima i televizijskim serijama, te je napisao nekoliko pesama koje su korišćene i u televiziji i u filmovima. U poslednje vreme retko se pojavljivao na televiziji i posednji put to je bilo 2023. godine.

Rođen je u Miitelu u Val di Kataniji 7. juna 1936. Završio je srednju školu i započeo karijeru u industriji zabave, dok je još studirao pravo na Sveučilištu u Kataniji. Stekao je diplomu, iako se nikada nije bavio pravom. Put kojim je krenuo bio je, zapravo, sasvim drugačiji. Krajem 50-ih pridružio se Moonlight Orchestru kao pijanista i pevač, te je s njima 1959. debitovao i na televiziji u

Početkom 1960-ih, Pippo Baudo postao je televizijski voditelj na RAI-u, a 1968. prvi je put vodio muzički festival u Sanremu, zajedno s Luisom Riveli.