Slušaj vest

Porodični animirani film "Super Čarli", koji je režirao Jon Holmberg, po bestseleru Kamile Lekberg, stiže u domaće bioskope pretpremijerno 16. avgusta, i to u sinhronizovanoj verziji. U pozajmljivanju glasova kod nas učestvovali su Lena Kovačević, Slobodan Boda Ninković, Marko Kon i drugi. "Super Čarli" je crtana avanturu koja govori o bebi koja ima supermoći, a nastala je kao lik istoimenog uspešnog serijala pomenute švedske spisateljice.

Desetogodišnji Vile je oduvek sanjao o tome da postane superheroj i bori se protiv zločinaca zajedno sa svojim ocem policajcem. Međutim, njegovi snovi se ruše kad se rodi njegov mlađi brat Čarli. Osim što Čarli zaokuplja svačiju pažnju, on takođe ima i supermoći. Kada zlikovac i poremećeni naučnik krenu u ostvarenje svog zlog plana, Vile i Čarli moraju da se pomire i rade zajedno kao tim.

Književnica Lekberg, koja je od samog starta bila uključena u proces nastanka animacije, kaže da su priče o Čarliju bile inspirisane njenim porodičnim trenucima i time su došle kao prirodna stvar.

Foto: MFC



- Kad sam bila trudna sa svojim sinom Čarlijem, on je već imao četvoro polubraće i sestara i svi su bili mlađi od sedam godina. Pričala sam im priču kako je Čarli superbeba i ima superherojske moći. Bili su oduševljeni, a onda su i njihovi prijatelji počeli da traže još priča - navela je Lekbergova za američki Varajeti.

Tako je sve počelo i usledilo je do sada 11 knjiga. Zajedno s rediteljem, koji je takođe koscenarista na animaciji, autorka, čija se dela čitaju širom sveta, razmenila je ideje i beleške.

Foto: Mondo/Stefan Stojanović

Lena Kovačević pozajmila je glas Čarlijevoj majci:

- Tumačim majku superbebe i ono što je skroz simpatično jeste to da su sve te replike kao replike iz sopstvene kuće. Crtać je beskrajno šarmantan, mislim da ima taj evropski humor i jedva čekam da ga vidite, a ja sam prava mama.

Foto: Kurir TV

Takođe, na pripremanju animacije radio je i Marko Kon.

- Meni je u svakoj sinhronizaciji zanimljiv početak, kada otkrivamo likove i kada nalazimo tu nit kojom pratimo lik. Posebno početak, kada treba da se saživiš s karakterom kojem pozajmljuješ glas - naveo je muzičar.

Bonus video: Lena Kovačević uživo u Pulsu Srbije