Sremska Mitrovica je ovog vikenda ponovo zasijala na festivalskoj mapi Srbije - održan je treći po redu Art Front festival, koji je mitrovački Hipodrom pretvorio u epicentar muzike, zajedništva i dobre energije.

Publika je tokom dva dana imala priliku da uživa u nastupima velikih regionalnih imena, a atmosfera je, prema rečima organizatora i muzičara, još jednom potvrdila epitet „najveći mali festival u Vojvodini“. Prve večeri na sceni su se smenjivali Senidah, Neno Belan, "Fiumens" i Zoster, donoseći raznolik zvuk i emociju.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/30 Vidi galeriju Art Front festival 2025 Foto: Nikola Đaković

- Volim da nastupam na festivalima gde publika stvarno diše zajedno sa izvođačima. Osećaj je poseban, a Mitrovica mi je prirasla srcu jer sam se odmah osetila kao kod kuće - izjavila je Senidah nakon nastupa.

Mario Knezović, frontmen benda Zoster prema Mitrovici ima posebnu vrstu blistkosti.

- Mitrovica i mi se znamo već dugo, ovo nam je treći put ovde i svaki put je osećaj isti, kao da sviramo pred svojom publikom - rekao je frontmen benda.

Senida na trećem Art Front festivalu Foto: Nikola Đaković

Drugog dana festivalska energija se dodatno rasplamsala uz Z++, Gobline, Prti Bee Gee i Mileta Kekina, koji su svojim nastupima podigli atmosferu do usijanja.

- Nema ništa bolje od festivala na kojem publika peva svaku reč zajedno s nama - to je prava snaga muzike i zajedništva -poručio je Mile Kekin.

Momci iz Prti Bee Gee-a su nastup opisali kao zajedničku proslavu: - Mi smo ovde da širimo pozitivu i dobru energiju, a kad publika tako reaguje, to je kao da zajedno pravimo jednu veliku žurku.

Prti Bee Gee na trećem Art Front festivalu Foto: Nikola Đaković

Festival nije bio posvećen samo muzici - chill zona, osmišljena kao prostor za druženje uz umetničke instalacije, zajedno sa raznovrsnom ponudom lokalnih specijaliteta u food zoni, pretvorila je događaj u mesto susreta i uživanja, pokazujući da njegova vrednost nadilazi sam muzički program.

- Ponosni smo što je festival postao prepoznatljiv u celom regionu, a sigurni smo da će i ove godine svi poneti posebnu energiju zbog koje je Art Front i nastao - poručio je Marko Petković, jedan od organizatora festivala, dodajući da je upravo Art Front taj koji je probudio ceo Srem i vratio ga na mapu značajnih kulturnih dešavanja.

