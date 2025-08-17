Slušaj vest

Iako je treće veče 31. Sarajevo Film Festivala, čiji je glavni sponzor UNIQA osiguranje, proteklo pod neprekidnom kišom, to nije sprečilo brojne poznate ličnosti da se pojave na crvenom tepihu i pokažu svoj glamur, dostojan jedne od najvažnijih filmskih manifestacija u regionu.

Uprkos lošem vremenu raspoloženje na ulicama Sarajeva bilo je vedro. Publika je strpljivo čekala da pozdravi svoje omiljene zvezde, a reflektori su se usmerili na nekoliko imena koja su obeležila veče.

U galeriji pogledajte ko je sve posetio treće veče filmskog festivala u Sarajevu:

1/39 Vidi galeriju 31. Sarajevo film festival - treće veče Foto: BoBa Nikolić

Najviše pažnje izazvali su Selma Bajrami, koja je u elegantnom izdanju plenila poglede, zatim legenda sevdaha Hanka Paldum, čije je prisustvo izazvalo ovacije, kao i Dino Merlin, koji je svojim dolaskom dodatno podigao atmosferu. Njihova pojava na crvenom tepihu izazvala je buru prijatnih reakcija, a pevač svoje oduševljenje festivalom nije krio.

- Jako sam srećan. Ovo je veliki kulturni i društveni događaj za ovaj deo sveta. Toliko mladih, ali i starih umetnika, doprinosi. Umetnost je jako važna, kad čovek zaradi mnogo para onda ih potroši na umetnost - rekao je kroz smeh Merlin pa istakao da će večeras prvi put pogledati film rediteljke Katarine koja je režirala sve njegove spotove.

- To je jedna od najtalentovanijih mladih rediteljki i sa uživanjem ću gledati njen film "Fantasy" - zaključio je Dino Merlin za medije.

Dino Merlin - 31. Sarajevo film festival Izvor: Kurir

Međutim, ono što je obeležilo i pomalo zasenilo veče bila je vest da italijanski reditelj Paolo Sorentino, jedan od najiščekivanijih gostiju festivala, nije mogao da dođe zbog zdravstvenih razloga. Organizatori su potvrdili da je Sorentino morao da otkaže svoj dolazak u poslednjem trenutku, ali danas je ipak uspeo da održi Masterclass tokom kojeg je otkrio kako nastaju njegovi hvaljeni filmovi, ali i kako brzo snima jer – samo želi otići kući.

Paolo Sorentino Foto: Sarajevo film festival

Na programu večeri bile su brojne filmske projekcije, uključujući premijere regionalnih ostvarenja koja su privukla pažnju publike i filmskih profesionalaca. Sarajevo Film Festival još jednom je pokazao zašto ga mnogi smatraju srcem regionalne filmske scene – bez obzira na vremenske prilike, duh festivala živi na ulicama, među ljudima, u salama i pod kišobranima.

Festival, koji se održava do 22. avgusta, i narednih dana publiku će iznenaditi gostima iz sveta filma, a planirano je da se prikaže ukupno 227 filmova iz 65 država u 22 festivalska programa.

Bonus video: Uliks Fehmiu na Sarajevo film festivalu