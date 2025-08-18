Slušaj vest

Splitska glumica Jasna Malec Utrobičić preminula je u 80. godini života. Tužnu vest u nedelju uveče potvrdila je njena porodica, prenosi Dalmacija danas.

Više od tri decenije provela je na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, gde je ostavila neizbrisiv trag. Publika će je posebno pamtiti po ulozi Dragice Odak u seriji Ruža vetrova, koja joj je donela ogromnu popularnost i ljubav gledalaca širom Hrvatske.

Tokom bogate karijere tumačila je brojne uloge na filmu, televiziji i u pozorištu. Pojavila se u ostvarenjima poput filmova Osmi poverenik, Poslednja volja i Breza, a glumila je i u serijama Lud, zbunjen, normalan, Zagrljaj i Dig. Njene interpretacije, harizma i predanost obeležile su umetničku scenu i ostavile dubok trag u srcima publike.

Rođena u Zagrebu, Jasna Malec Utrobičić glumu je zavolela još kao devojčica, kada je prvi put nastupila u baletu Orašar. Na samom početku karijere bila je angažovana u dubrovačkom Kazalištu Marina Držića, a kasnije je imala priliku da nastupa i na renomiranim evropskim pozornicama poput Piccolo Teatra u Milanu i Teatro Argentine u Rimu.

Ne propustitePop kulturaPreminula Lesli Čarlson: Glumica iz serije koju Srbi obožavaju izgubila životnu bitku u 79. godini
profimedia-0485901966 copy.jpg
KulturaPoslednje slike Rade Đuričin: Glumici slavni umetnik pevao na uvce, stezao joj ruke, a ona osmeh nije skidala sa lica
2.jpg
Pop kulturaPREMINULA PATI JASUTAKE: Glumica koja se proslavila ulogom u "Zvezdanim stazama" izgubila životnu bitku u 70. godini
pati-jastuke-profimedia0766235989.jpg
KulturaUmrla glumica Svetlana Utješanović: Po ovim ulogama ćemo je zauvek pamtiti
svetlana-utjesanovic1-68848acfdf7e5 copy.jpg
KulturaUmrla glumica Nina Erak: Pozorište objavilo tužne vesti
nina.jpg

 Bonus video: Sahrana Radmile Živković

Sahrana Radmile Živković Izvor: Kurir