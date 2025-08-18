Slušaj vest

U Narodnoj biblioteci „Veljko Dugošević“ u Golupcu, u okviru novootvorenog ogranka Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat (Muzej knjige i putovanja, Muzej srpske književnosti), svečano je predstavljen deo legata legendarnog glumca Pavla Vuisića (1926–1988) po dogovoru između počasnog predsednika Adligata Viktora Lazića i bibliotekara Milena Bogojevića, od nedavno upravnika ogranka Adligata u Golupcu.

Posetioci u Golupcu mogu da vide lične predmete jednog od najvećih srpskih glumaca: njegove čuture, fotoaparate, diktafone, flaše pića i rekvizite za predstave. Izloženi su i tanjiri iz njegovog doma i ikona svetog Arhangela. Eksponati otkrivaju manje poznatu stranu umetnika koji je svojim autentičnim stilom obeležio zlatno doba domaće kinematografije.

Pavle Vuisić rođen je 10. jula 1926. godine u Beogradu. Učesnik je borbi na Sremskom frontu. Živeo je u Beogradu sa suprugom Mirjanom, koja je darodavac legata. Studirao je pravo i književnost, a karijeru je započeo kao novinar i spiker na Radio Beogradu. Filmsku slavu stekao je od pedesetih godina 20. veka, tumačeći snažne, životne i često narodski tople karaktere. Pamtimo ga iz filmova „Ko to tamo peva“, „Maratonci trče počasni krug“, „Bitka na Neretvi“, „Servisna stanica“ i mnogih drugih, kao i po ulozi Pavla Čuture Paje u seriji „Kamiondžije“. Vuisić je ostao upamćen kao glumac koji nikada nije bio član pozorišta, ali je svojim filmskim ulogama postao kultna ličnost.

Osim njegovog legata, u golubačkom ogranku Adligata izloženi su i legati književnika Radomira Smiljanića, čitave plejade uglednih pesnika 20. veka – Miodraga Pavlovića, Pavla Popovića, Dobrašina Jelića, Radoslava Pajkovića i Ranka Pavlovića, društveno-političkog radnika Miodraga Zečevića, kao i nameštaj znamenite profesorske porodice Dražić.

Gospodin Milen Bogojević je istakao: „Naš grad je dobio dragocen kulturni prostor u kome se čuvaju i prikazuju uspomene na ličnosti koje su obeležile kulturu i istoriju Srbije. Veoma je podignut nivo kulturnih sadržaja u Golupcu zahvaljujući saradnji sa Adligatom, a posebno sam ponosan što upravo ovde možemo da predstavimo jedinstvena svedočanstva iz života i rada Pavla Vuisića.“

Predsednik Adligata Viktor Lazić izjavio je: „Želimo da bogat fond Adligata prikažemo širom Srbije. Veoma smo zadovoljni saradnjom sa Golupcem, ljudima koji vole i razumeju kulturu. Ovo stalna postavka nije samo podsećanje na velikog glumca, već i poziv da čuvamo sećanje na stvaraoce koji su svojim delom zadužili našu kulturu.“

