Možda njegovo ime nije svima poznato, ali lice glumca Predraga Preže Milinkovića sigurno je ostalo urezano u pamćenje gledalaca. Na današnji dan bi napunio 92 godine, a smatran je jednim od najpoznatijih epizodista sa ovih prostora. Više od 35 godina pojavljivao se u omiljenim filmovima i serijama, tumačeći uloge batlera, obućara, poslastičara, psihologa, mesara i mnogih drugih.

Predrag Preža Milinković (1933–1998) upisan je u istoriju jugoslovenske i srpske kinematografije kao najpoznatiji filmski epizodista. Bio je tihi gospodin sa licem koje se ne zaboravlja – bez obzira na to koliko mala njegova uloga bila.

Široj javnosti bio je poznat i po nadimku Dezmond, zahvaljujući neverovatnoj fizičkoj sličnosti sa čuvenim batlerom iz stripa "Rip Kirbi" Aleksa Rejmonda, čiji je lik i tumačio u jednoj ekranizaciji. Neki su ga znali i kao "El Kabalera", jer je u jednom periodu bio veoma vešt flamenko igrač.

Iako nikada nije završio glumu – bio je apsolvent na Filozofskom fakultetu – filmska umetnost ga je snažno privlačila. Bio je strastveni filmofil, a taj put ga je na kraju i odveo pred kamere.

Na pitanje da li je ikada odbio neku ulogu, Preža je jednom prilikom jednostavno rekao: „Nisam, to nije u mojoj prirodi. Ja volim filmove i glumu i ne verujem da ću ikada odbiti neku ulogu.“

Tokom karijere duge gotovo četiri decenije, odigrao je preko 200 filmskih uloga, kao i više od 100 uloga u televizijskim serijama, dramama i amaterskim filmovima. Sarađivao je sa oko stotinu različitih reditelja.

I dok su mu domaći autori uglavnom dodeljivali uloge batlera i konobara, kao što je uloga Sofronija u "Srećnim ljudima", u dve strane kriminalističke produkcije bio je – glavni glumac. U jednom od tih filmova tumačio je čak i lik glavnog gangstera.

Kada je reč o stranim produkcijama, Prežina karijera daleko nadmašuje dva pomenuta filma – pojavio se u oko 50 stranih ostvarenja, najčešće u okviru nemačke B produkcije, ali je snimao i u Francuskoj, Španiji, Italiji, Mađarskoj, Poljskoj i Austriji. To mu nije predstavljalo problem – govorio je četiri strana jezika: engleski, francuski, španski i italijanski.

Na tom putu imao je priliku da stane rame uz rame sa glumačkim legendama poput Đine Lolobriđide, Entonija Kvina, Orsona Velsa i Alena Delona.

Preža Milinković preminuo je 1998. godine, u 64. godini života. Samo godinu dana ranije objavio je knjigu pod nazivom "Susreti", u kojoj je zabeležio anegdote i utiske sa snimanja, kroz susrete sa ljudima koji su mu se činili posebno zanimljivim. U njoj, između ostalog, piše kako je u Rusiji pio sa Robertom De Nirom ili kako ga je jednom prilikom zbunio čuveni reditelj Mikelanđelo Antonioni.

