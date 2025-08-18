Ko je sve bio na crvenom tepihu

Prvo ostvarenje naše zemlje koje je prikazano u takmičarskom programu bilo je film "Vetre, pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića. Članovi cele njegove porodice stigli su u Sarajevo, a inače su i glumci u filmu, kao i Lija. Vodeći svetski mediji preneli su ovu zanimljivost kao udarnu vest. Stefanova priča posvećena je njegovoj majci, koja je preminula, a umela je da priča s vetrom. Publika je našeg umetnika upoznala pre 15 godina kad je tu bio kao glumac s filmom "Tivla Roš".

- Ona je svoje poslednje leto provela na Borskom jezeru, u kamp kućici. Bilo joj je potrebno da bude u okruženju koje manifestuje prijatne vibracije kako bi uspela da pobedi bolest u sebi. Da bi razgovarala s vetrom, prvo je morala da ga čuje. U sledu kompleksnosti ljudskih karakteristika i odnosa, ne pomislimo na njihove osnove i koliko zavisimo jedni od drugih. Koliko bez brige ne postoji ljubav. Posle majčine smrti osećanje brige kao da je tokom noći prestalo da postoji i ogromna težina se sručila na moja ramena. Uveliko sam razmišljao kako želim da udomim psa, da ga spasem od nepredvidivog života na ulici, ali pre svega, ja sam bio taj kome je trebala pomoć. U celoj toj skrhanosti i želji, kolima sam udario psa na putu i zatim pokušao da mu pomognem, ali pas je pobegao. Neposredno posle toga sam udomio Liju i od tada smo ona i ja nerazdvojni - rekao je reditelj.