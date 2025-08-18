Slušaj vest

Kiša u Sarajevu nije mogla da pokvari planove organizatorima Sarajevo film festivala, čiji je glavni sponzor UNIQA osiguranje. Zvezde treće noći ispred Narodnog pozorišta je bila i pevačica Alina Juhart.

Kako je bilo treće noći u Sarajevu

Veliku pažnju lokalnih medija izazvao je dolazak Dina Merlina zbog premijere filma "Fantasy". Iza ovog ostvarenja stoje rediteljka Kukla, glumice Sara el Saleh, Mia Skrbinac, Mina Milovanović i Alina Juharat, koja je bila učesnica "Zvezda Granda". U svom debiju Kukla istražuje složenosti roda, želje i samospoznaje kroz priču o trima devojkama i njihovom odnosu s transrodnom ženom.

- Veoma sam srećan. SFF je veliki kulturni i društveni događaj za ovaj deo sveta. Toliko mladih, ali i starih umetnika doprinosi. Umetnost je jako važna. Kad čovek zaradi mnogo para, onda ih potroši na umetnost - rekao je kroz osmeh Merlin, pa istakao da će večeras prvi put pogledati film rediteljke koja je režirala sve njegove spotove.

- Ona je jedna od najtalentovanijih mladih rediteljki i sa uživanjem ću gledati njen film "Fantasy" - zaključio je Dino Merlin u razgovoru na crvenom tepihu.

Rediteljka je nakon novinarske projekcije objasnila odluku da u njenom filmu igra pevačica.

- Gotovo svi glumci su početnici, osim Mije Skrbinac, koja je profesionalna glumica. Umesto da tražim nekoga s prethodnim glumačkim iskustvom, želela sam pronaći Fantasy, koja u stvarnom životu živi svoju vlastitu istinu, jer smatram da je vrlo važno podržati vidljivost na ekranu. Tokom kastinga upoznala sam sjajne žene, a kada sam upoznala Alinu, razgovor se razvio u četvorosatni susret. Alina ima i osetljivost i snagu koju sam tražila. Bila je spremna oživeti Fantasy i u tom procesu biti potpuno ranjiva i iskrena. Obožavam njenu hrabrost i ljubav prema životu - otkrila je autorka.

