U filmu “Do kraja dana“, Lena (20) beži od porodice koja je čini nesrećnom i upoznaje Stefana (22), sa kojim deli želju da bude prihvaćena, da bude slobodna. Dok ih noć nosi na talasima grada u previranju, pokušavaju da nađu izlaz. Priključuju se demonstracijama obeleženim nezaustavljivim nezadovoljstvom naroda. Jedna noć. Dvoje izgubljenih. Grad koji gori.

„Ovo je film o ljubavi koja se rađa usred vrelih letnjih dana, dok studentski i građanski protesti pulsiraju ulicama Zemuna i Beograda. Lena i Stefan dolaze iz suprotstavljenih svetova, ali ih spaja ista težnja – da budu slobodni. Od porodičnog haosa, kroz grad u previranju, njihovo bekstvo vodi ka prirodi – jedinom mestu gde mogu da pronađu mir i naslute zajednički politički horizont. Ovo je film ispričan u jednom dahu mladosti, koji preispituje žanrovske okvire melodrame, komedije i kriminalističkog filma“, istakla je rediteljka Jelena Maksimović.

Ekipu filma čine rediteljka i scenaristkinja Jelena Maksimović, koscenaristi Olga Dimitrijević i Ivan Salatić, direktor fotografije Paul Spengemann, scenografkinja Livija Mikić, kostimografkinje Milica Kolarić i Barbi Drmota, montažer Jan Klemsche, dizajner zvuka Vladimir Živković.

Uloge tumače Lena Trifunović (Lena), Andrija Krivokapić (Stefan), Irina Hotomski (Slavna), Stefan Tarabić (Nemanja), Nataša Radenković Čakardić (Marijana) i Miodrag Dragičević (Milan).

Film su producirali Jelena Angelovski – producentkinja (Srbija); Miha Černec i Jožko Rutar - koproducenti (Slovenija); Nikolay Mutafchiev - koproducent (Bugarska); i Dušan Kasalica i Ivan Salatić - koproducenti (Crna Gora).

Jelena Maksimović je diplomirala montažu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Od 2015. godine predaje na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, na Odseku za digitalne umetnosti. Kao montažerka radila je na filmovima kao što su Teret (2018), Ti imaš noć (2018), Kelti (2021) i Pejzaži otpora (2021), koji su prikazivani na festivalima u Kanu, Veneciji, Berlinu, Lokarnu, Roterdamu, Torontu i mnogim drugim. Režirala je dva kratka i dva dugometražna filma: Taurunum Boy (2018) i Domovine (2020), koji su premijerno prikazani na festivalima Cinéma du Réel i FID Marseille. Pored filmskog stvaralaštva, ostvarila je brojne saradnje u oblasti video umetnosti, prostornih instalacija i pozorišnih predstava.

