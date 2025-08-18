Slušaj vest

Film "Megdan: Između vode i vatre" producenta i scenariste Alekse Balaševića, sina legendarnog Đorđa Balaševića, stiže za nekoliko dana u ponudu platforme HBO Maks. Režiju potpisuje Todor Čapkanov, a glumačku ekipu predvode Viktor Savić, Enis Bešlagić i Vojin Ćetković. Za TV Ekran Balašević je govorio o ovom uspehu, novom filmu, ali i zašto nikad nije želeo da postane glumac.

Film "Megdan"" stiže 22. avgusta na platformu HBO Maks baš na rođendan vaše ćerke Vere. Verujete li u slučajnosti?

- Posle svetske premijere u Napulju na Iskija global festu, evropsku smo imali na Sarajevskom filmskom festivalu - na Verin rođendan, ali to sam ja imao čast da odaberem. Međutim, ovo za HBO i TV premijeru je zaista slučajnost. Tačnije, za mene ne postoje slučajnosti. Postoje samo pozdravi i pokloni od neba.

U galeriji pogledajte fotografije Alekse Balaševića sa porodicom:

1/4 Vidi galeriju Aleksa Balašević sa suprugom na Sarajevo film festivalu Foto: Nemanja Nikolić

Dolazak na HBO, a zatim za neke zemlje i na Amazon Prajm, predstavlja uvek snažan signal i priznanje za autorski rad...

- Najveće moguće priznanje za film prvenac, barem za mene i sve nas koji smo ginuli za film "Megdan: Između vode i vatre". Bili bismo zadovoljni da smo došli samo do prikazivanja na RTS, HRT, BHRT, RTCG... Ali biti s prvim filmom, doći na dve od tri najprestižnije i najveće filmske platforme je zaista dokaz da mašta i snovi mogu brzo da se ostvare. Još jednom i ovde čestitam svim mojim saradnicima, bez kojih bi ovaj film bio samo neka moja luda ideja.

Godinu dana je prošlo od premijere. Šta je za vas bio stvarni megdan u ovom filmu?

- Megdan je za mene bio taj korak ulaska u filmski svet koji želim od svoje osme godine. Čak ni ovaj istorijski neočekivani uspeh sa HBO i Amazon Prajm, nagradama, publikom ne može da se meri sa uzbuđenjem i srećom koju sam doživeo kada smo pred prvi kadar izgovorili: "Akcija!" To je megdan koji smo imali paralelno uz snimanje... Jedan bajkoviti megdan, gde smo se, po muci, trudu i mašti, svi zbližili za neke nove megdane (projekte).

Mnogi ne znaju da ste veliki filmofil. Uz koje filmove ste odrasli?

Aleksa Balašević na Sarajevo film festivalu Foto: Nemanja Nikolić

- Kada sam pričao s našim poznatim kritičarima Đorđem Bajićem i Zoranom Jankovićem, nisu mogli da veruju šta sam sve odgledao. Posle, kada sam razgovarao s legendom Dimitrijem Vojnovim, takođe sam ga šokirao, ali nije delovao predugo iznenađeno - izgleda da se vidi po meni da sam film-frik. Ne samo da sam gledao mnogo filmova, nego sam više puta gledao neke naslove i ubeđen sam da ih reditelj nije pogledao više od mene. Pritom, to nisu poznati i zvučni filmovi - naprotiv.

Imate li neke omiljene naslove iz te bogate kolekcije?

- Preteško pitanje... Zavisi koji žanr, koja država, iz kojih godina... Ajde, na primer: "Sredina leta" (Midsommar), "Nasleđeno zlo", "Dik Trejsi", "Vodeni svet", "Zgarišta", "Mali vojnici", "Život je lep", "Divlje priče", "Muškarci", "Producenti"... Da ne pominjem da "Gospodar prstenova" i svi tolkinovci nisu filmovi ni knjige - to su zaveti i načini života. Tačnije, to su - kao i "balaševizam" - načini deljenja ljudi na one koji to vole i na one koji to ne vole (ove druge izbegavati).

A glumce? Da li su to sportski i akcioni heroji poput Brusa Lija ili Džejmsa Bonda?

- Ne... Zavisi. Neke glumce volim samo po nekoj ulozi, neke po stavovima, a neke volim po svemu. Denzel Vošington, Džin Vajlder, Vinsent Prajs, Danilo Bata Stojković, Pirs Brosnan...

Pratite li TV serije i šta vam se posebno dopalo iz bogate ponude?

- Uglavnom gledam skandinavske detektivske trilere ili španske misterije o nestancima, ponekad belgijske, "Twee Zomers", na primer. Pratim španske Netfliks trilere - nema greške. A najbolja TV serija definitivno je bila i biće "Priče iz grobnice" ("Tales from the Crypt").

Aleksa Balašević o filmu Megdan Foto: Nebojša Babić – Orange Studio

Kako doživljavate poziciju mladog autora danas u regionu? Postoji li stvarna podrška za nove glasove ili i dalje vladaju zatvoreni krugovi i predrasude? Nekako vam ni poznato prezime nije otvorilo odmah sva vrata u Srbiji...

- Mislim da je ideja sve. Moram priznati da jako (ne samo poznato) prezime poput mog ne otvara sva vrata, ali otvara puno poverenjem, naročito kod velikih privatnih kompanija i brendova. Bio bih nerealan i neobjektivan kada bih rekao da je meni isto kao i onima koji od nule kreću i bore se najhrabrije. Za "Megdan" smo dobili neverovatnu, značajnu finansijsku i produkcionu podršku iz Moldavije, od njihovog glavnog grada i jedne produkcije - ko bi rekao. I to u momentu kad smo maltene hteli da odustanemo. Ali ideja je presudila i naš odlični koproducent Serđu Pacaru.

Zatvoreni krugovi i predrasude vladaju u svakom poslu, u svakoj industriji, nažalost. Ali da su svi krugovi otvoreni, gde bi tu bila avantura i izazov da ih otvaramo?

- Za sledeći film, pogotovo za tu priču, očekivali bismo više otvorenih vrata, barem u našoj zemlji. Trenutno su dve okolne zemlje i jedna malo dalja otvorile vrata za naš sledeći film "Nevernik". Sa jedne strane zvuči kao dobra strategija, a sa druge je ogromna privilegija poverenja.

Kako danas gledate na svoj izlet u glumu? Šta pamtite sa snimanja filma "Kao rani mraz"?

- Pamtim jedno od najlepših leta sa svojom porodicom i filmskom ekipom tog ostvarenja, koje će, nadam se, uskoro biti u prilici da vidi ceo svet.

Aleksa Balašević o filmu Megdan i karijeri Foto: Promo, Eduard Hlibiciuc

Da li ste nekada pokušali da upišete glumu?

- Nisam. Nikada nisam bio zaljubljen u glumu, ali u fotografiju - jesam. Posle osnovne škole želeo sam da upišem grafičku školu za fotografa, ali sport i reprezentacija su me primorali na sportsku gimnaziju - i hvala im na tome.

Hoće li "Megdan" dobiti svoj nastavak ili možda TV seriju?

- Neće. "Megdan" je jedna jedina balkanska bajka koja ostaje takva, što se tiče ove priče i filma. Što se tiče serije - imali smo ponudu jedne slovenačke i bugarske televizije, ali tek posle sledećeg filma. Možda.

Spremate već i novi film?

- Spremamo. U oktobru počinju zvanične pripreme i, ako da Bog, počinjemo snimanje sledeće jeseni. U pitanju je potpuno druga tema i potpuno drugi žanr - ratna drama s ponekim nerealnim elementima koji simbolišu nešto što nam je svima potrebno na ovoj planeti. Scenario zbog kog je region zaista "poludeo" s ponudama. Imamo već ogromnu podršku u Bosni i Hercegovini i u još dve zemlje. Očekujemo i podršku Evrope, kao i koprodukciju s najvećom svetskom filmskom platformom. Film čije se snimanje bliži biće moje životno delo - to obećavam svima.

Bonus video: Aleksa Balašević o debitanskom filmu "Megdan"