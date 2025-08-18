Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je danas u Vršcu tri ugovora za finansiranje projekata u oblasti kulture na području grada ukupne vrednosti 19.552.000 dinara.

Ministarstvo kulture opredelilo je Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu više od 16 miliona dinara za finansiranje prve faze sanacije objekta dvorca u selu Vlajkovac, dok je Gradskom muzeju Vršac obezbeđeno 2.800.000 dinara za realizaciju konzervatorsko-restauratorskih radova na sanaciji fasade muzejske zgrade i arheološku prospekciju južne obale Velikog rita na potezu Banatski Karlovac–Potporanj–Vlajkovac.

Ministar Selaković je ugovore potpisao sa direktorkom Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu Grozdanom Milenkov i direktorkom Gradskog muzeja Vršac Ivanom Ranimirov.

- Ministarstvo je prethodne tri godine finansiralo izradu projekta tehničke dokumentacije u saradnji sa regionalnim Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Pančeva, a ove godine došli smo u priliku da finansiramo prvu fazu na revitalizaciji dvorca, prelepog objekta za koji sam uveren da će nakon potpune rekonstrukcije naći svoju održivu namenu i postati jedno od najposećenijih mesta na teritoriji Grada Vršca - rekao je Selaković.

Ministar je ukazao na značaj ugovora za finansiranje treće faze revitalizacije fasade objekta Gradskog muzeja i dodao da je sa predstavnicima Grada razgovarao i o drugim projektima u oblasti kulture značajnim za Vršac.

- Srpska kultura, naročito novog doba, nezamisliva je bez Grada Vršca. Nezamisljiva je srpska pozorišna scena bez jednog fantastičnog Jovana Sterije Popovića, nezamislivo je srpsko slikarstvo bez jednog fantastičnog Paje Jovanovića, ali i srpska književnost bez Vaska Pope. Sve ovo kvalifikuje da Vršac bude jedan od kandidata za nacionalnu prestonicu kulture, ali i da dobije spomenik kralju Petru Prvom oslobodiocu, onome ko je zaslužan, između ostalog, i za to što je Vršac danas u Srbiji - poručio je Selaković i dodao da svi ti projekti Ministarstvo kulture motivišu da još više bude partner Gradu Vršcu i da povećava iznose sredstava kojima učestvuje u finansiranju i u sufinansiranju projekata u oblasti kulture.

