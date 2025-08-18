Slušaj vest

Tokom četvrte večeri 31. Sarajevo film festivala, čiji je glavni sponzor UNIQA osiguranje, zvanično je dodeljena nagrada "Počasno srce Sarajeva" istaknutom italijanskom reditelju Paolu Sorentinu.

Ova večernja svečanost predstavlja centralni događaj u toku filmskog spektakla, ali i priliku da slavu umetnika spoji sa energijom festivalske publike.

Festival je Sorentinu dodelio ovo visoko priznanje kao znak zahvalnosti za njegov izuzetan doprinos globalnoj filmskoj umetnosti, a nagradu mu je uručio direktor festivala Jovan Marjanović, koji je istakao da je Sorentino ostvario ono o čemu sanja svaki filmski autor – da ostavi trajan uticaj kroz lokalne i lične priče. Njegov raskošni vizuelni stil, emotivna dubina i intelektualna oštrina osvojili su srca publike širom sveta.

- Hvala vam svima večeras. Veliko mi je zadovoljstvo da primim ovu nagradu 20 godina nakon što sam se ponovo vratio u grad. Ali, moram da kažem da ću se vratiti u Sarajevo vrlo brzo sa namerom da otvorim italijanski restoran - s radošću je izjavio reditelj nakon što je primio nagradu i pride istakao da je Sarajevo film fest izuzetno važan događaj za celu Evropu.

U okviru programa "Posvećeno", prikazana je kompletna retrospektiva Sorentinovog rada, pratna projekcija kroz njegovu bogatu filmografiju, od debitantskog Suvišan čovek (One Man Up, 2001), preko Posledice ljubavi (The Consequences of Love, 2004) i Porodični prijatelj (The Family Friend, 2006), do njegovih megahitova Il Divo, The Great Beauty, Mladi papa, Božja ruka i najnovijeg Parthenope.

Pored projekcija, Sorentino je održao i masterclass u sklopu kojeg je s publikom razgovarao o savremenoj umetnosti, inspirišući mlade autore svojim pogledom na filmsku kreativnost i kulturu.

Podsetimo, Sarajevo Film Festival prikazuje 227 filmova, uključujući i retrospektivu Sorentina, dok je otvaranje festivala obeležio bosanski film "Pavilion" reditelja Dine Mustafića, jedini domaći film ove godine — simbol delikatne situacije filmske industrije u BiH. Žiri festivala predvodi ukrajinski režiser Sergei Loznitsa, dok se u glavnoj konkurenciji takmiči devet koprodukcija iz centralne, istočne i južne Evrope. Takođe, festivalski program obogaćen je i prikazima arapskog filma, u saradnji sa Doha Film Institute, uključujući retke snimke života u Gazi iz ranih 2000-ih.

