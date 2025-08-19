Slušaj vest

Tatjana Lukjanova bila je jedno od onih lica koje publika nikada nije zaboravila. Poznata srpska glumica ostvarila je brojne značajne uloge u pozorištu, na filmu i televiziji, ali je o njenom privatnom životu malo toga bilo poznato.

Detinjstvo i prvi umetnički snovi

Rođena je u Beogradu 6. novembra 1923. godine. Prvobitno je maštala da postane balerina, ali je sudbina odlučila drugačije – odabrala je glumu. Karijeru je započela u Beogradskom dramskom pozorištu, kojem je ostala verna do kraja života.

Tatjana Lukjanova Foto: Printskrin Youtube

Na scenu je prvi put stala u predstavi „Mladost otaca“, a zatim su usledile i druge uloge koje su je upisale u istoriju srpskog glumišta – „Mačka na usijanom limenom krovu“, „Bećarac“, „Izbiračica“, „Hamlet“, „Harold“ i „Mod“.

Televizija i film

Iako je pre svega bila pozorišna glumica, Tatjana Lukjanova ostvarila je i zapažene uloge na filmu i televiziji. Mlađa publika pamti je po ulozi miša u seriji „Laku noć deco“, gde je pozajmljivala glas, osvajajući srca najmlađih gledalaca.

Teška premijera koja ju je obeležila

Jedna od najdramatičnijih epizoda u njenoj karijeri vezana je za predstavu „Neprijatelji“ u Narodnom pozorištu, u režiji Huga Klajna i Raše Plaovića. Ulogu Nađe trebalo je da igra Jelena Trumić, dok je Tatjana bila njena alternacija. Međutim, pred samu premijeru, gledajući plakat, saznala je da će upravo ona izaći na scenu na prvom izvođenju.

Tatjana Lukjanova u seriji Otpisani Foto: Printscreen/RTS

Trema i ogromna odgovornost učinile su svoje – tokom predstave je promukla, a kasnije je priznala da je „ta premijera bila grozna“ i da se nakon svega pitala „da li da se ubije ili zauvek napusti pozorište“.

Ljubavni život pod velom tajne

O svom privatnom životu gotovo nikada nije govorila. Iako je bila nežna i blaga osoba, koja o kolegama i pozorištu nije izgovarala ružnu reč, njen brak ostao je velika misterija.

Jedino što se znalo jeste da je bila udata za deset godina mlađeg dramskog pisca i kritičara Jovana Hristića. Zanimljivo je da je Jovan, iz principa, izbegavao da piše kritike o njenim ulogama, a u svojim komadima nikada nije stvarao likove namenjene Tatjani.

Tatjana Lukjanova Foto: Printskrin Youtube

Nagrada u čast velike glumice

Tatjana Lukjanova preminula je 18. avgusta 2003. godine, u 80. godini života. U njenu čast, Beogradsko dramsko pozorište ustanovilo je nagradu „Gran pri Tatjana Lukjanova“, koja se svake godine dodeljuje na dan BDP-a, čuvajući uspomenu na jedno od najznačajnijih imena našeg glumišta.

