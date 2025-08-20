Slušaj vest

Svetskom premijerom filma "Paviljon" reditelja Dina Mustafića svečano je otvoren 31. Sarajevo film festival (SFF), a jednu od glavnih uloga tumači i slavni srpski glumac Rade Šerbedžija, koji je tokom festivala ispričao neverovatan razgovor koji je vodio sa Stenlijem Kjubrikom dok su radili na filmu "Širom zatvorenih očiju".

Rade Šerbedžija je istakao kako mu je tokom rada na filmu Dina Mustafića i koscenariste Viktora Ivančića bilo dozvoljeno da menja rečenice scenarija kako bi tekst postao nešto novo i jedinstveno. Naglasio je da je to svojstvo velikih umetnika i reditelja i kako ga je to podsetilo na rad sa Kjubrikom.

1/5 Vidi galeriju Rade Šerbedžija na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić

Glumac je rekao da Stenli Kjubrik do kraja snimanja menja rečenice scenarija ali je i podelio da se kaje što je jednom nešto prećutao velikom reditelju.

"Ti si idiot"

- Kada sam radio taj film, on je jedan komplikovan čovek, ali smo uspostavili dobru interakciju i snimali smo super i on je pred kraj filma rekao da ima dva nova projekta, pa mi je rekao "Jedan je o Raspućinu i ti si vrlo blizu te uloge" - prisetio se Šerbedžija za Agelast podkast, pa nastavio:

- Završimo snimanje i tokom snimanja hteo sam da mu predložim da se ja tokom filma ponovo pojavim pred kraj filma, zazvonim na vrata stana Toma Kruza, ali sam onda pomislio da će on da pomisli, "Vidi ga ovaj Balkanac, hoće da proširi ulogu", tako da nisam rekao. Završimo film i posle u montaži zovu me jednu rečenicu da dodam u off-u, i dođem tamo u London, Kjubrik je tu i kaže tehničar da imaju neki problem, i da im treba pola sata pauze. Pola sata pauze za Kjubrika čak i u tom da sedi sa glumcem kog voli je užas, ne može to da podnese.

1/9 Vidi galeriju Uloge Radeta Šerbedžije Foto: printscreen/youtube/DeadlyKarouli, prinscreen/youtube/DeadlyKarouli, printscreen/youtube/Stanko Smoljanovic

Međutim, glumac je rekao da je tada skupio hrabrosti da ipak predloži svoju ideju:

- Ipak mu kažem svoju ideju, on me gleda i kaže, "Ti si idiot" i izađe napolje. Ja nisam jedan idiot, ja sam sto idiota! Čovek hoće sa mnom da radi i Raspućina i ja mu nakon toga pričam ove glupe stvari...

Glumac je rekao da reditelja nije bilo pola sata i da se vratio bled u licu.

- Rekao mi je: "Zašto mi to nisi rekao ranije, ovo je fenomenalno". I jedva se pozdravio sa mnom. Deset dana kasnije je umro - istakao je Šerbedžija i dodao da ima važnu lekciju za sve glumce:

- Uvek kažem svojim glumcima – uvek kad imaš nešto, reci reditelju, makar najveća glupost bila. Dobar reditelj će reći to ti nije dobro ili prepoznati to i isprobati.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video: Rade Šerbedžija otkrio detalj o svom životu koji niko nije znao

ŠERBEDŽIJA OTKRIO DETALJ O SVOM ŽIVOTU KOJI NIKO NIJE ZNAO: Za Kurir ispričao da nije želeo da se bavi glumom, razotkrio i zašto Izvor: Kurir televizija