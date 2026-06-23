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O glumcu Slavku Štimcu ne treba trošiti mnogo reči. Veličanstven umetnik koji sa lakoćom pokazuje svoj raskošni talenat, a s druge strane, skroman čovek koji se ne eksponira u javnosti i svoj privatni život krije od kamera.

1/7 Vidi galeriju Slavko Štimac Foto: ATA images, Printscreen/Instagram, Ana Paunković

Međutim, nekoliko puta je govorio o svojoj lepšoj polovini - supruzi Vesni Golubović.

Ko je Vesna Golubović?

Vesna Golubović je diplomirala 1980. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, kod profesora Stojana Čelića. Godinu dana kasnije je odlučila da ode u Njujork i to bez prethodnog znanja engleskog jezika, sa samo jednom torbom i dve knjige.

U "Velikoj jabuci" se uspešno uklopila i ostvarila brojne umetničke projekte: samostalne i kolektivne izložbe, zidne instalacije, dizajn knjiga, scenografiju za moderne balete.

Slavko i Vesna biraju život daleko od medija, a njihovi prijatelji navode da zajedničke slobodne trenutke koriste za posete hercegovačkim manastirima i prisustvovanje liturgijama. Prosto rečeno, vode miran i duhovan način života daleko od javne scene.

Prepoznatljiv još od detinjstva, Slavko Štimac započeo je glumačku karijeru 1972. godine u filmu 'Vuk samotnjak' i već više od pola veka pleni pažnju svojim radom.

Iza sebe ima brojne zapažene uloge, uključujući "Varljivo leto '68', 'Sjećaš li se Doli Bel', 'Ubice mog oca' i 'Ime: Dobrica, prezime: nepoznato'.

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