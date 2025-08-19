Slušaj vest

U utorak, 19. avgusta, u Malom gradu Smederevske tvrđave svečano je otvoren 8. Dunav Film Fest projekcijom filma „Sedef magla“ nedavno preminulog reditelja Milorada Milinkovića.

Otvaranju su prisustvovali Dragoljub Stojković, po čijem je romanu film nastao, glumci Miloš Timotijević, Mariana Aranđelović i Milica Janković, kao i Miroslav Mogorović, izvršni producent filma. Festival je otvoren obraćanjem idejnog tvorca i umetničkog direktora festivala, Igora Stankovića, kao i govorom Dragoljuba Stojkovića.

Umetnički direktor i idejni tvorac festivala Igor Stanković obratio se publici emotivnim govorom posvećenim Miloradu Milinkoviću:

- Velika mi je čast što osmi put zaredom održavamo ovaj festival u Smederevu – gradu koji ga, uistinu, zaslužuje. U narednih šest dana ponudićemo publici 40 filmova, a Smederevo će postati prestonica filma. Na pet prelepih lokacija uživaćete u onome što samo filmska umetnost može da prikaže na velikom platnu. Posebno bih preporučio film Poplava, dobitnika Oskara i laureata brojnih svetskih festivala, kao i Megalopolis Frensisa Forda Kopole. U Centru za kulturu svakog dana biće prikazane po četiri projekcije, izbor filmova koji su obeležili proteklu godinu“.

„Večeras, međutim, otvaramo festival jednim izuzetnim filmom velikog čoveka. Milorad Milinković nas je, nažalost, prerano napustio, ali je svojim duhom oduvek bio prisutan na ovom festivalu – čak i kada nije bio ovde lično. Njegova šala, toplina i energija činili su ga neraskidivim delom našeg okupljanja. Dogovor je bio da ove godine bude predsednik žirija. Ponosan sam na naše prijateljstvo i razgovore koje smo vodili. Njegov film Sedef magla, nastao iz serije Sumpor koja tek treba da bude prikazana, njegovo je jedno od poslednjih ostvarenja. Milorade, večeras si sa nama – ovo veče posvećujemo tebi - naglasio je Stanković.

Festival je potom zvanično otvorio Dragoljub Stojković, pisac po čijem romanu je nastalo Milinkovićevo delo. On se obratio publici rečima: - Ovaj film je bio povod mog poznanstva sa Miloradom, ali nas je u međuvremenu spojio i niz drugih projekata. Sedef magla ostaje njegovo testamentarno delo.

Kao i svake godine, u takmičarskom programu biće prikazana ostvarenja iz zemalja podunavskog sliva. Ove godine osam filmova nadmeće se za prestižnu nagradu Dunavska lađa za najbolji film, kao i za nagrade u kategorijama najbolji scenario, režija i gluma. O nagradama odlučuje žiri u sastavu: Ilinka Manolake (glumica), Balint Simler (reditelj) i Zoran Lisinac (reditelj).

Posetioci festivala će uživati u bogatom programu sa više od 40 filmova prikazanih na različitim lokacijama u gradu: Smederevska tvrđava – Mali grad (takmičarski program), Plato kod Karađorđevog duda (Porodica na okupu), Dunavski park (Neprolazni), Centar za kulturu Smederevo – bioskop (Reka-pitulacija) i Centar za kulturu Smederevo – letnja scena (Dokumentarni film).

U četvrtak, 21. avgusta, u okviru 8. Dunav Film Festa, publiku u Smederevu očekuje posebno kulturno veče posvećeno velikanu svetske i jugoslovenske scenografije i kinematografije – Vlastimiru Gavriku. Program počinje u 19 časova otvaranjem izložbe „Snaga ljubavi” u Centru za kulturu Smederevo, koju je priredila njegova ćerka, filmska i televizijska producentkinja i umetnica Aleksandra Gavrik. Gavrik je bio osnivač i predsednik Akademije filmske umetnosti i nauke, zaslužne za nominovanje domaćih filmova za Oskara, a njegov rad ostavio je neizbrisiv trag u jugoslovenskoj i svetskoj kinematografiji. Od 19.30 časova, na Letnjoj sceni Centra za kulturu, biće prikazan dokumentarni film „Snaga ljubavi: Vlastimir Gavrik” u režiji Aleksandre Gavrik.

Festival će svečano biti zatvoren dodelom nagrada i projekcijom filma „Kontinental ’25“ rumunskog reditelja Radua Žudea, u nedelju, 24. avgusta u 20 časova, u Malom gradu Smederevske tvrđave.

