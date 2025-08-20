Slušaj vest

Četrnaesto izdanje Međunarodnog festivala sportskog filma, biće održano na Zlatiboru od 21. do 24. avgusta. U okviru Festivala biće prikazano 26 filmskih ostvarenja koja će pored vrhunskih sportista, prikazati i sve one koji se trude da budu što bolji uprkos nekim neuspesima, ali i dalje vole da se bave sportom. U prilog pomenutom doprinosi i ovogodišnji slogan "Kad je sport život, a život postane priča" sa željom da se poveća broj zaljubljenika koji prate ovu tradicionalnu menifestaciju.

Festival ove, kao i svih prethodnih godina, dodeljuje Priznanja za životno delo i izuzetan doprinos sportu i filmu, koja će pripasti fudbaleru Momčilu Moci Vukotiću (posthumno), džudisti Vuku Rašoviću, bokseru Fazliji Šaćiroviću, rukometašu Hrvoju Horvatu, legendi moto sporta Dragoslavu Kuletu Perišiću, košarkašu Žarku Paspalju i košarkaškom kampu " prof. Aleksandar Nikolić", Povelju Heroj sporta i života “Nataša Kovačević” dobiće naš sugrađanin paraolimpijac Aleksandar Radišić. Košarka je značajno zastupljena ove godine budući da se obeležava 30 godina od osvajanja šampionske titule Jugoslavije na Evropskom prvenstvu u Atini ’95.

Međunarodni festival sportskog filma Foto: MFSF

Direktorka Festivala Olivera Nikitović, najavljujući program, kazala je da će se tokom Festivala premijerno prikazati nekoliko filmova.

- U okviru ceremonije otvaranja to su filmovi Čuvari tradicije o košarkaškom kampu “prof. Aleksandar Nikolić”, zatim će publika imati priliku da gleda prenos košarkaške utakmice Srbija – Slovenija u prisustvu košarkaških legendi, dok je poslednja projekcija prvog festivalskog dana rezervisana za ostvarenje Gorana Andjelkovića “Prvi šampionski Balkon '95. Posebno nas raduje premijerno prikazivanje dirljivog i emotivnog filma “Brate” o Dejanu Milojeviću, koji je na programu drugog dana Festivala-.

Najavila je da će trećeg dana Festivala, 23. avgusta, pored filmskih projekcija, biti organizovan sadržajan prateći program. Trkački dan na Kraljevom trgu na Zlatiboru planiran je za 19 časova, dok će revijalna vožnja oldtajmerima početi u 19:45 časova ispred Kulturnog centra na Zlatiboru, kao uvod u film Prva klasa pun gas.

Poslednjeg dana, od 18:30 časova, u okviru svečanog zatvaranja biće dodeljene nagrade najboljim filmskim ostvarenjima prikazanim na ovogodišnjem Festivalu, kada će biti prikazan film Moca jedna od najlepših fudbalskih priča.

Žiri festivala su: filmski reditelj Zoran Pavljašević, viši stručni saradnik Jugoslovenske kinoteke Marijana Terzin Stojčić i novinar Aleksandar Avramović.

Međunarodni festival sportskog filma osnovali su 2011. godine opština Čajetina, Turistička organizacija Zlatibor i "Maja Film", čiji je izvršni organizator Udruženje Međunarodni festival sportskog filma Zlatibor.

Festival se održava u Kulturnom centru Zlatibor.

PROGRAM FESTIVALA SPORTSKOG FILMA 2025

21.08.2025.

18:00 Svečano Otvaranje Festivala

19:00 Čuvari tradicije – film o kampu „Aleksandar Nikolić“ 20’

19:20 Predstavljanje igrača KK Zlatibor za predstojeću sezonu

19:30 Zmaj iz Kosezea 36’

20:00 Direktan prenos košarkaške utakmice Srbija – Slovenija

22:00 Film Prvi šampionski Balkon 95’

22.08.2025.

14:00 Feđa, narodni fudbaler 125’

16:00 Kada san postane java 56’

17:00 Čuda su moguća 56’

18:00 Megdan: između vatre i vode 106’

20:00 Galip 34’

20:45 Brate 90’

23.08.2025.

15:00 Amazonke sa Đetinje 98’

17:00 Evo gola 59’

18:00 Bijelo plavi 69’

19:00 Promocija Festivala na Trgu – Javni trening TRKAČKI DAN

19:45 Revijalna vožnja oldtajmerima

20:00 Tim koji pobeđuje 12’ + Teraj Simo 15’ + Runda 13 13’

20:45 Prva klasa: pun gas 122’



24.08.2025.

17:00 Bulevar Ivice Osima 29’

17:30 KK Rabotnički 41’

18:30 Svečano Zatvaranje Festivala

19:00 Moca, jedna od najlepših fudbalskih priča 96’

20:45 Dražen 100’

