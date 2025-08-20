Slušaj vest

Glumica Olja Lević prošetala je večeras crvenim tepihom Sarajevo film festivala, čije je glavni sponzor UNIQA osiguranje i privukla pažnju svojim stajlingom.

1/6 Vidi galeriju Olja Lević u Sarajevu Foto: BoBa Nikolić

Duga crna haljina bez naramenica, izuzetno uska i duga, činila je svaki korak izazovnim. Poseban problem predstavljale su stepenice ispred Narodnog pozorišta. Olja je prošetala tepihom u društvu crnogorske influenserke Maje Bučanin.

Hana Jušić Foto: Boba Nikolić

Šesto veče festivala obeležila je i ekipa filma "Bog neće pomoći", predvođena rediteljkom Hanom Jušić.

Foto: Boba Nikolić

Hrvatski glumac Slavko Sobin prošetao je crvenim tepihom SFF, a stigao je u kreaciji modnog dizajnera Marka Fehera. On večeras ima premijeru filma "Surviving Earth", a nosio je crno odelo. Uz sako koji se kopčao sa strane, imao je pink print print na sebi.

Foto: Boba Nikolić

U Sarajevo je stigao u društvu devojke pevač Emir Aličković koji je početkom prošle godine napustio je Lapsus bend.

Foto: Boba Nikolić

Na ceremoniji crvenog tepiha pojavila se i ekipa film "Crveni tobogan", reditelja Nebojše Slijepčevića. Od autora iz Srbije Dušan Zorić, Matija Gluščević, Stefan Ivančić, Ognjen Glavonjić i drugi. Dva filma srpskih autora prikazana su u okviru Takmičarskog programa za kratki film, oba kao regionalne premijere: „Histerični napad smeha“ reditelja Dušana Zorića i Matije Gluščevića i „Kad svane“ Stefana Ivančića. Oba je producirala Čarna Vučinić.

1/6 Vidi galeriju Sarajevo film festival crveni tepih Foto: Boba Nikolić

Na Sarajevo film festivalu sutra nas očekuje premijera debitantskog ostvarenja Vladimira Tagića "Jugo florida", u kom glavne uloge tumače Andrija Kuzmanović i Nikola Pejaković.