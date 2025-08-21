Jakopo Godani i Maša Kolar koreografi nove predstave za Balet Srpskog narodnog pozorišta
Za početak nove pozorišne sezone, a u godini jubileja kojom obeležava 75 godina od svog osnivanja, Balet Srpskog narodnog pozorišta najavljuje “Dobre vibracije”. Premijera koju potpisuju koreografi Maša Kolar i Jakopo Godani, zakazana je za 26. septembar, na Velikoj sceni Jovan Đorđević. Samo nekoliko dana kasnije, prva repriza ove predstave dogodiće se u Narodnom pozorištu u Sarajevu.
Na poziv Aje Jung, direktorke Baleta Srpskog narodnog pozorišta, čuveni koreograf i dugogodišnji direktor Baleta u Frankfurtu, Jakopo Godani priprema novu kreaciju koju je nazvao “Igru senki”, dok jedna od najpoznatijih koreografkinja našeg regiona – Maša Kolar, postavlja svoju verziju “Bolera”. Godani istražuje pojam umetničke i ljudske slobode i pretvara ga u strukturu koja se menja i nestaje poput ptica u letu. Ta struktura je neuhvatljiva, ali vešto kontrolisana. Maša Kolar koristi jednu od najpoznatijih muzičkih partitura, kao predložak kojim pokreće hipnotičku, neponovljivu igru.
Igrači Baleta Srpskog narodnog pozorišta, osnaženi novim članovima ansambla, uveliko vežbaju na sceni svog pozorišta kako bi odgovorili brojnim umetničkim izazovima koje nosi naredna sezona, a ulaznice za “Dobre vibracije” u prodaji su od 25.avgusta na blagajni Srpskog narodnog pozorista.
Međunarodno priznati koreograf Jakopo Godani rođen je u La Speciji, gde je 1984. godine započeo studije baleta i savremene umetničke igre u školi koju je vodila Loredana Rovanji. Istovremeno je tri godine studirao likovne umetnosti na Akademiji likovnih umetnosti u Karari. Godani je 1986. godine primljen u čuvenu školu Morisa Bežara u Briselu. Svoj profesionalni debi imao je 1988. godine, nastupajući sa više savremenih trupa u Parizu. Godine 1990. osnovao je sopstvenu trupu u Briselu i tako započeo svoju koreografsku karijeru. Njegov rad u Briselu producirao je teatar L’Atelier Saint-Anne uz podršku pozorišta Théâtre Plateau. Od 1991. do 2000. godine Godani je bio prvi solista Baleta Frankfurt Vilijama Forsajta i bio njegov asistent u radu na brojnim ostvarenjima najreprezentativnijih dela ove trupe. Svoju koreografsku karijeru nastavio je kreiranjem originalnih radova za brojne međunarodne ansamble, među kojima su Kraljevski balet u Londonu, Bavarski državni balet, Nacionalna kompanija igre iz Madrida, Holandski teatar igre (NDT 1 i NDT 2), Kraljevski danski balet, Balet Britanske Kolumbije i mnogi drugi.
Maša Kolar je diplomirala u Školi za savremeni ples Ane Maletić u Zagrebu, a usavršavala se na Flamanskoj baletskoj akademiji u Brižu. Završila je osnovne studije Pedagogije savremene igre na Akademiji dramske umetnosti u Zagrebu i master studije Kulturologije na Univerzitetu u Rijeci. Njena profesionalna igračka karijera počela je u Pozorištu „Komedija“ u Zagrebu 1986. godine, a nastavila se u Baletu Opere u Drezdenu, gde je postala solistkinja i dobila nagradu Mari Vigman 1997. godine. Nastupala je na međunarodnim turnejama Kompanije Štefana Tosa, a kasnije je bila igračica australijskog Kvinslend baleta i Aterbaleta u Italiji, radeći s priznatiim koreografima kao što su Mauro Bigonceti, Marko Geke, Valter Mateini i Ohad Naharim. Kao koreografkinja, Kolar je stvarala dela za velike kompanije širom Evrope. Od 2017. do 2024. godine bila je umetnička direktorka Baleta Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci.
