Slušaj vest

Krajem avgusta grad Niš postaće domaćin nove manifestacije pod nazivom Susreti na Tvrđavi, koja će biti naslednik tradicionalnih Filmskih susreta u Nišu. Program će obuhvatiti retrospektivu nagrađivanih domaćih filmova, dokumentarna ostvarenja, koncerte, monodramu i sadržaje za decu, čime će se Letnja pozornica pretvoriti u živo kulturno središte regiona.

Stari duh

Alternativni program nastao je nakon što je Skupština Udruženja filmskih glumaca Srbije odlučila da ove godine ne bude Filmskih susreta. Grad Niš na ovaj način će makar delimično zadržati kontinuitet i duh jedne od najznačajnijih filmskih tradicija u zemlji. Kako navode iz Grada, Niška tvrđava od 23. do 29. avgusta postaje centar filmske i kulturne scene, s namerom da se publici prikažu klasici domaće kinematografije koji su tokom decenija nagrađivani upravo u Nišu.

Filmski susreti u Nišu Foto: Fonet

Publika će imati priliku da vidi antologijska ostvarenja poput "Kad budem mrtav i beo", "Neka druga žena", "Tri karte za Holivud", "Bure baruta" i "San zimske noći", koja su već u Nišu donela priznanja naslovnim junacima. Na taj način će festival evocirati sećanje na 60-godišnju istoriju Filmskih susreta i podsetiti na uloge koje su obeležile jugoslovensku i srpsku kinematografiju.

Manifestaciju će otvoriti koncert filmske muzike, dok će prvi festivalski dan obeležiti i premijera dokumentarnog filma "Ratni hirurg", posvećenog dr Miodragu Laziću. Poseban akcenat biće stavljen na veče s Petrom Božovićem, uz projekciju filmskog omaža i izvođenje njegove monodrame "Reče mi jedan čoek". Program će upotpuniti i dokumentarna ostvarenja o istorijskim i književnim ličnostima, među kojima su film o obeležavanju Milanskog edikta i dokumentarac o Aleksi Šantiću.

Aleksa Šantić Foto: Vikipedija

Program za decu

Uz filmske klasike i koncerte, festival donosi i bogat dečji program, koji obuhvata predstave, radionice i animirane filmove kod Beogradske kapije. Manifestacija će biti zatvorena koncertom pod nazivom Filmska svita i projekcijom dva dokumentarca. Još uvek nije poznato koliko će iznositi cene karata i kad će početi prodaja.

Bonus video: Filmski susreti u Nišu