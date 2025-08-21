Regionalno poznata muzičarka Lena Kovačević pozajmila je glas liku Mame u zanimljivom animiranom ostvarenju “Super Čarli”, a njen sin Teodor Brčin je u ulozi glavnog lika – Super Čarlija.

Lena je prisustvovala projekciji ovog animiranog filma 20. avgusta u MTS Dvorani. Projekciji je prisustvovao i akademik Dušan Kovačević, Lenin otac i naš čuveni pisac, kao i sjajan mladi glumac Vanja Milić i brojni prijatelji.

Kako je Lena izjavila: “Ovaj animirani film je beskrajno šarmantan, mislim da ima pravi evropski humor i jedva čekam da ga vidite. Tumačim majku superbebe i ono što je skroz simpatično jeste to da su sve te replike kao replike iz sopstvene kuće.”

Teodoru je ovo prva veća uloga i dobio je brojne komplimente od glumaca koji su radili na filmu.

Porodični animirani film "Super Čarli" koji je režirao Džon Holmberg, po bestseleru Kamile Lekberg, stigao je u domaće bioskope u sinhronizovanoj verziji, u distribuciji MCF-a. Pored Lene Kovačević, Vanje Milića i Teodora Brčina, glasove daju Marko Kon, Boda Ninković i drugi. To je crtana avantura koja u naše bioskope donosi priču o bebi koja ima supermoći, a nastala je kao lik istoimenog uspešnog serjiala pomenute švedske spisateljice.

- Desetogodišnji Vile je oduvek sanjao o tome da postane superheroj i bori se protiv zločinaca zajedno sa svojim ocem. Međutim, njegovi snovi se ruše kada se rodi njegov mlađi brat Čarli. Osim što Čarli zaokuplja svačiju pažnju, on takođe ima i supermoći. Kada zlikovac i poremećeni naučnik krenu u ostvarenje svog zlog plana, Vile i Čarli moraju da se pomire i rade zajedno kao tim.

Lena je tokom ovog leta održala koncerte u regionu (Zadar Jazz & Blues, Made In New York Jazz Festival - Tivat, Cetinje, Podgorica), i objavila je novi singl “Tako treba” koji je već osvojio publiku na brojnim radio-stanicama na Balkanu i šire.

