Na Sarajevo film festivalu, čiji je glavni sponzor UNIQA osiguranje, poslednjih godina predstavljaju se i nove TV serije u delu posebnog programa. Telekom Srbija i "Fajerflaj produkcija" najavili su pripremu novog međunarodnog projekta "Gorila", iza kog kao kreator stoji Gabor Krigler, bivši producent HBO.

Adaptacija

Nakon uspeha "Konstantinovog raskršća", naredne godine treba da počne realizacija adaptacije kultnog romana Dušana Savkovića. Delo koje je već nekoliko decenija jedna od najprodavanijih knjiga bavi se avanturama žestokih srpskih momaka šezdesetih godina prošlog veka u Parizu, kao i pričom o telohranitelju poznatog francuskog glumaca Alena Delona koja je izazvala veliku pažnju tamošnje javnosti.

Konstantinovo raskršće

Proslavljeni novinar Dušan Savković pratio je priču o Stevanu Markoviću, kao i čuvenom "slučaju Marković", koji je potresao sam državni vrh i kulturni establišment Francuske. Kako je objasnio Krigler, u seriji su imena promenjena, a očekuje da će se knjiga uskoro naći i na policama francuskih knjižara.

- U stvaranju "Gorile" istražujemo kako moć, privilegije i privlačnost glamura mogu iskvariti i najčistije veze među ljudima. Smeštanjem naše priče u obmanjujuće blistav svet francuskog filma šezdesetih godina, osvetljavamo probleme koji muče i današnje društvo - eksploataciju koja je ukorenjena u industriji zabave, komodifikaciju ljudskih odnosa i razorno delovanje kapitalizma na autentične ljudske veze - navode autori ove priče i dodaju:

- Kroz Ivanovo putovanje od autsajdera do "gorile", publika će biti svedok kako mašinerija šou-biznisa i visokog društva može uzeti nešto iskreno, poput lojalnosti, i izvrnuti ga tako da postane oružje. Njegova priča naročito snažno odjekuje u današnjem svetu, koji je suočen s pitanjima pripadnosti, imigracije i cene asimilacije u društva koja u svojoj osnovi posmatraju autsajdere kao potrošnu robu.

Visoko društvo

Serija istražuje kako sistemi moći - filmski studiji, političke institucije, društvene hijerarhije - korumpiraju one koji pokušavaju da se uspenju na lestvici, često uništavajući upravo one osobine zbog kojih su ti pojedinci u početku bili posebni. Iako je smeštena u seksualno oslobođene šezdesete, priča namerno odjekuje savremenim razgovorima o odnosima moći i eksploataciji u industriji zabave.

Orgije visokog društva, svakodnevni mizogini obrasci ponašanja, tretiranje žena kao robe kojom se trguje - ovi elementi nisu samo istorijski kolorit, već ogledalo koje odražava obrasce ponašanja na koje je pokret "Me Too" ukazao. Ričardov složen odnos prema sopstvenoj seksualnosti i moći, skriven iza pažljivo konstruisanog imidža, govori o neprekidnim raspravama o toksičnoj muškosti i njenoj ceni, kako za počinioce, tako i za njihove žrtve.

Kadrirajući našu priču kroz sećanja ostarelog Ričarda Desprea, ispitujemo kako je vreme promenilo naše razumevanje onoga što se nekada smatralo prihvatljivim ponašanjem. Planirano je da prva sezona ima šest epizoda i budžet od oko četiri miliona evra.

Šta se još novo priprema?

U Sarajevu je predstavljeno sedam novih projekata, a većinu rade autori iz Srbije. Naša uspešna scenaristkinja Ljubica Luković za producente iz Hrvatske razvija seriju "Crvena voda". Glavna uloga poverena je Goranu Bogdanu. Roman "Crvena voda" opčinio je čitaoce ne samo u regionu već i širom Evrope, što mu je donelo i brojna međunarodna priznanja, a njegov autor je hrvatski pisac i kolumnista Jurica Pavičić. Za Srbiju ga je objavila "Laguna". Autor serije "Sablja" Vladimir Tagić predstavio je svoj novi TV projekat "Divna" (Wonderful). S Tagićem kao kreatori rade Katarina Mitrović, Isidora Veselinović i producentkinja Marija Stojanović. Mini-serija ima šest epizoda i slatka je komedija.

