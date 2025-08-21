Slušaj vest

Sedma noć 31. Sarajevo film festivala, čiji je glavni sponzor UNIQA osiguranje, donela je nešto drugačiju atmosferu – jaka kiša pala je u večernjim satima u Sarajevu. Ipak, ni pravi potop nije uspeo da pokvari raspoloženje ni gostima ni posetiocima. Projekcije su premeštene iz otvorenih u zatvorene bioskopske sale zbog vremenskih uslova.

Sedma noć 31. Sarajevo film festivala Foto: Boba Nikolić

Crveni tepih je bio natopljen vodom, ali ceremonija nije otkazana. Brojni gosti prošetali su držeći kišobrane, ali se dugo nisu zadržavali. Veliki dan je bio ovo za ekipu filma „Jugo florida“ Vladimira Tagića koji je premijerno prikazan u Narodnom pozorištu. Ekipu su predvodili glumci Andrija Kuzmanović i Jovana Stojiljković.

Jovana Stojiljković na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić

U Sarajevo je prvi put stigla Anica Dobra. Ona ima večeras svetsku premijeru svog novog filma „Belo se pere na 90“ koji je radila u Sloveniji.

Anica Dobra na 31. Sarajevo film festivalu
Anica Dobra na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić

Među zvanicama su bili, Jana Milosavljević, Milena Radulović, žiri takmičarskog programa…

Milena Radulović na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić

Ne propustiteKulturaSrpska glumica zasenila sve lepotice na crvenom tepihu u Sarajevu: Njena haljina ostavlja bez daha, na filmski festival došao i poznati pevač
Olja Lević na Sarajevo film festivalu
KulturaStenli Kjubrik umro 10 dana posle jedne rečenice Radeta Šerbedžije: Glumac ispričao njihov buran susret "Rekao mi je da sam idiot"
Rade Šerbedžija na 31. Sarajevo film festivalu
Pop kulturaSa Žarkom Lauševićem snimila je intimne scene o kojima je brujala cela Juga: Ovako danas izgleda zanosna glumica
Branka Petrić i Ksenija Pajić na 31. Sarajevo film festivalu
KulturaOtvoren 31. Sarajevo film festival: Najveće ovacije dobili Branka Petrić i Rade Šerbedžija, Din se pojavio sa suprugom
31. Sarajevo film festival

 Bonus video:

Fuad Backović Din sa suprugom na Sarajevo film festivalu Izvor: Kurir/ Lj.R.