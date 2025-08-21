Slušaj vest

Sedma noć 31. Sarajevo film festivala, čiji je glavni sponzor UNIQA osiguranje, donela je nešto drugačiju atmosferu – jaka kiša pala je u večernjim satima u Sarajevu. Ipak, ni pravi potop nije uspeo da pokvari raspoloženje ni gostima ni posetiocima. Projekcije su premeštene iz otvorenih u zatvorene bioskopske sale zbog vremenskih uslova.

Crveni tepih je bio natopljen vodom, ali ceremonija nije otkazana. Brojni gosti prošetali su držeći kišobrane, ali se dugo nisu zadržavali. Veliki dan je bio ovo za ekipu filma „Jugo florida“ Vladimira Tagića koji je premijerno prikazan u Narodnom pozorištu. Ekipu su predvodili glumci Andrija Kuzmanović i Jovana Stojiljković.

U Sarajevo je prvi put stigla Anica Dobra. Ona ima večeras svetsku premijeru svog novog filma „Belo se pere na 90“ koji je radila u Sloveniji.

Među zvanicama su bili, Jana Milosavljević, Milena Radulović, žiri takmičarskog programa…

