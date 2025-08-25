Na premijeru filma Šta je voda dovraga, došao je velili broj Bnaetovih prijatelja i kolega

U Zemunu je subotu u okviru festivala "Zemunfest" prikazano šest kratkih studentskih filmova, a publika je, kao i prethodnih godina, imala čast da dodeli nagradu za najbolji studentski film.

U prepunom bioskopu na Magistarskom trgu prikazani su filmovi "Satkani" u režiji Miloša Živanovića, "Otac znači tata, zar ne?", u režiji Anje Kečalović, "Where were you Bunny", u režiji Petra Đurakovića, "Abrakadabra" u režiji Žofri Brosar, "EXO 99" u režiji Gavrila Kostića i Filipa Antića i "Šta je dovraga voda?", koji potpisuju Andrea Poljak, Anja Bilanović, Marko Dabović.

Šta je, dovraga, voda? Posebnu pažnju privukao je kratkometražni film "Šta je, dovraga, voda" , u režiji Andree Poljak, Anje Bilanović i Marka Dabovića, dokumentarac koji govori o životu pisca i novinara Branislava Baneta Bjelice , urednika štampanog izdanja Kurira .

Bane Bjelica je uspešni književnik i novinar Foto: Nemanja Nikolić

Bane je novinar koji bi želeo da provede ostatak života na planini Tari u selu Aluga.

Koje su to borbe koje muče čoveka poput Baneta? Naizgled Bane ima sve - živi u Beogradu i ima prelepu kuću u šumi gde može da pobegne od stvarnosti, ima ćerku, dovoljno novca da može da izdržava sebe i svoju porodicu.

Ali on se pita jedno - ko je on zapravo?

Šta Banetu nedostaje da bi razumeo šta je, dovraga, voda?

What the hell is water, izašao je i na IMDB-u, najpopularnijem američkom sajtu, koji poseduje bazu svih poznatih filmova Foto: Printscreen

To je i publika pokušala da odgonetne u subotu u Zemunu, pa je film, nakon petnaestominutnog prikazivanja zaradio gromoglasni aplauz i velike ovacije. Bane je u izjavi za Kurir otkrio detalje o filmu.

Kako si došao na ideju da se snimi film o tvom životu?

-Sve je bilo apsolutno spontano. Tako sam i upoznao režisere. Dok su snimali emisiju o zanimljivim pojavama na Tari, sreli smo se u jedom sokaku i tako odmah došli na ideju o saradnji.

Bane navodi da je ostvario još jednu želju

- Ovo je definitivno moja godina. Pored fima "Šta je dovraga voda", koji je u takmičarskom delu "Zemunfesta", objavio sam i knjigu pod nazivom "Beogradski gubitnik". Za kratko vreme, postala je apsolutni hit u knjižarama. Na premijeru filma je došao je veliki broj mojih prijatelja, tako da sam jako srećan i zadovoljan, ove godine mi više ništa ne treba.

Promocija Banetove knjige održana je u aprilu ove godine Foto: Kurir

Odrastao na beogradskom asfaltu Knjiga "Beogradski gubitnik" Bantu je, posle zbirke pesama i tri romana, peta knjiga. A prva zbirka priča.

Kakve su tvoje impresije dok gledaš film o svom životu? Da li su neki delovi bili posebno emotivni za tebe?

- Nisu. Ja sam pozitivan čovek i kada je teško i kada je lepo, uvek sam voleo dobru šalu, pa je tako bilo i na snimanju ovog fillma, dodaje Bane.

"Umesto medveda, sreli mene"

Bane je otkrio još jedan neobičan susret koji je imao na ovoj bisernoj planini Srbije.

- Pokazao sam im snimak kako sam pre tri godine jurio medveda, u šorcu. Pobegao je od mene, medvedi ne žele da imaju posla sa ljudima, baš kao ni ja. Što sam stariji, sve manje želim da imam posla sa ljudima i zbog toga sam odlučio da živim na Tari do kraja svog života, želim da umrem na Tari - iskren je Bane.

Bane otkriva da mu je vreme provedeno na Tari najlepše Foto: Privatna Arhiva

Publika je oduševljena, film je ispraćen dugim, gromoglasnim aplauzom. Da li si očekivao ovakvo oduševljenje publike?

- Jesam. Na pretpremijeri na Fakultetu dramskih umetnosti, prošle godine, pozvali su me na bis sa ekipom koja je radila na snimanju filma. To su izuzetno talentovani, mladi ljudi. Sve što sam zmislio, sproveli su u delo. Reditelj Dabović je došao na ideju da pored igranog filma, napravi i crtani film, koji je zaista fantastičan. Svi smo zadovoljni celokupnim projektom.

Ovo su za mene velika dostignuća. Književnost, fudbal i muzika su moja ljubav i sfera mog interesovanja, nisam od onih koji vole da pričaju o stvarima u koje se ne razumeju - zaključuje Bane.