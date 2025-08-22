Slušaj vest

Poznati kikindski glumac Dušan Felbab Baba preminuo je u 77. godini u Opštoj bolnici u Kikindi, prenosi Gradski online.

Njegov bogati glumački opus, šarm i prepoznatljiv smisao za humor ostavili su dubok trag u teatru i kulturnom životu Kikinde.

Glumački put

Na scenu je zakoračio još 1963. godine, pridruživši se tadašnjem amaterskom pozorištu. Od 1994. godine postao je stalni član ansambla Narodnog pozorišta Kikinda, gde je ostao sve do odlaska u penziju 2008. godine.

Pored glume, radio je u Naftagasu, policiji i Istorijskom arhivu, ali se uvek vraćao teatru koji je bio njegova prava ljubav.

Uloge koje se pamte

Publika ga pamti po brojnim nezaboravnim rolama u predstavama:

Sumnjivo lice

Laža i paralaža

Idemo u lov

Pa izvol’te u Sakule

Ranjeni orao

Policajci

Totovi

Krunski svedok Čuveni vojvođanski dobošar

Osim glume, Felbab Baba bio je i jedan od najautentičnijih vojvođanskih dobošara. Njegovi nastupi na Međunarodnom festivalu dobošara „Daje se na znanje“ u Čoki i danas se prepričavaju.

„Prvi put dobošario sam pre 45 godina u predstavi ‘Selo Sakule, a u Banatu’. Tada mi je pokojni otac dao ovaj doboš i zavetovao me da ga koristim dok sam živ. Sem dobre dikcije, dobošar mora da bude pismen i grlat. Svaki izdeklamovani tekst mora da se završi sa ‘javljeno’.“ – govorio je Felbab.

Poslednji oproštaj