Na današnji dan se obeležava 25 godina od smrti glumca Milivoje Miće Tomića. Njegova karijera duga 45 godina donela je čak 179 uloga, a iako nikada nije igrao glavnu rolu, publika ga pamti kao najvećeg majstora sporednih uloga. Njegov talenat bio je toliko snažan da mu glavne uloge, zapravo, nisu ni bile potrebne – svaku sporednu igrao je maestralno.

Beograđanin koji nije sanjao glumu

Rođen u Beogradu, Mića Tomić pripadao je prvoj posleratnoj generaciji glumaca koja je obeležila jugoslovenski film i pozorište. Bio je savremenik velikana kao što su Ljuba Tadić, Pavle Vuisić, Miodrag Petrović Čkalja i Rade Marković.

Pogledajte u galeriji izbor iz uloga Miće Tomića:

1/4 Vidi galeriju Milivoje Mića Tomić - izbor uloga iz karijere koja obuhvata 179 uloga Foto: Printscreen

Ipak, gluma mu u mladosti nije bila ni na kraj pameti. Studirao je Pravni fakultet, a tek u tridesetim godinama krenuo je putem umetnosti.Upisao je Odsek za pozorišnu umetnost Muzičke akademije, mnogo pre nego što je osnovan današnji Fakultet dramskih umetnosti.

Slučaj koji je promenio život

Sve je počelo sasvim slučajno – na železničkoj stanici u Beogradu, kada su ga kolege iz pozorišta zamolile da uskoči u predstavu „Sve će to narod pozlatiti“. Njegov zadatak bio je jednostavan – da na scenu unese tacnu sa rakijskim čašama i kasnije ih pokupi.

Ali, dok je izlazio na scenu, Mića se sapleo, pao i razbio čaše. Publika je prasnula u smeh i nagradila ga aplauzom. Taj trenutak, iako potpuno neplaniran, probudio je u njemu želju za glumom. Umesto da ga obeshrabre, kolege su ga prihvatile – i tako je počela karijera koja će trajati gotovo pola veka.

Od Beogradskog dramskog do Ateljea 212

Mića Tomić bio je član Beogradskog dramskog pozorišta, a kasnije i Ateljea 212. Prekretnicu u njegovoj karijeri doneli su filmovi jugoslovenskog crnog talasa – „Tri“, „Neprijatelj“, „Buđenje pacova“.

Milivoje Mića Tomić u filmu Salaš u malom ritu Foto: Printscreen

Kasnije je briljirao u popularnim projektima poput serija i filmova: „Na slovo na slovo“, „Specijalno vaspitanje“, „Kamiondžije“, „Nacionalna klasa“ i legendarnih „Maratonaca“, gde je tumačio deda Maksimilijana.

U „Maratoncima“ postao zvezda bez ijedne reči

U kultnom filmu „Maratonci trče počasni krug“ Mića Tomić je odigrao ulogu bez ijednog izgovorenog dijaloga. Ipak, njegova glumačka snaga i izraz lica učinili su ga nezaboravnim.

Foto: Printscreen

Zanimljivo je da se iza kulisa tog filma krije i tajna anegdota. Njegova koleginica Melita Bihali, koja je igrala sluškinju Olju, godinama kasnije otkrila je da je postojala snimljena scena koja nikada nije emitovana.

Scena kada je Mića Tomić uvlači u kadu i cepa joj bluzu, zapravo nije trebalo da izgleda tako... I sama glumica je bila iznenađena tajnim dogovorom Tomića i reditelja Šijana. Sluškinja Olja je trebalo da bude predstavljena kao "devojka za sve", pa čak i za intimne odnose, a tome se prvi usprotivio Mija Aleksić!

Scena je išla ovako – Aksentije Topalović (Mija Aleksić) i služavka Olja (Melita Bihali) u krevetu su i na vratima se pojavljuje Laki (Bata Stojković) i vikne: “Deda, šta to radiš, večeras je moj red!”.

Prema rečima same Melite tu je nastao problem.

- Snimatelj Boža Nikolić insistirao je da Mija povuče sa nas čaršaf i da ja ostanem gola. Nisam pristala na to, jer se nismo tako dogovorili pre snimanja. Pobegla sam ogrnuta čaršafom u ćošak. Scena je bila veoma simpatična uz Batino pitanje koje je usledilo: “Deda, mogu li bar da gledam? - ispričala je Melita godinama kasnije.

Pogledajte u galeriji sporne scene:

1/7 Vidi galeriju Melita Bihali otrkila je da su pojedine scene iz filma Maratonci trče počasni krug obrisane. Foto: Kurir Televizija

Nikolić je, seća se ona, i dalje insistirao da bude po njegovom, ali Mija Aleksić je tražio od reditelja da prestane da insistira na golotinji.

- Onda je Mija Aleksić stao u moju zaštitu rekavši da me ostavi na miru, jer nije bio takav dogovor. Zahvalna sam mu i dan-danas - dodala je Melita objašnjavajući da je cela scena do kraja snimanja ispala iz filma verovatno zato što je bila “prizemnija” od ostalih.

Bonus video: Melita Bihali o snimanju filma "Maratonci trče počasni krug":