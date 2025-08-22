Slušaj vest

Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, u okviru prestižnog CineLink Work in Progress programa, projekat pod radnim naslovom „Ekskurzija“ (eng. naslov „Who are we“) reditelja Miroslava Terzića, osvojio je HBO Award, novoustoličenu nagradu u iznosu od 30.000 €, uz direktnu licencu za emitovanje u 15 HBO teritorija u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, čime je otvorena garantovana distribucija pri završetku filma.

Film „Ekskurzija“ Miroslava Terzića nagrađen HBO Award nagradom u Sarajevu Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Film prikazuje svet tinejdžera i dinamiku vršnjačkog nasilja. Tokom đačke ekskurzije, učenici drugog razreda srednje škole, kolektivno odgovorni za nasilje nad svojim školskim drugom Andrijom, koji je izvršio samoubistvo, moraju da se suoče sa posledicama svojih postupaka.

Scenario su napisali Vladimir Arsenijević, Miroslav Terzić i Bojan Vuletić. Pored velikog broja sjajnih mladih glumaca, u filmu igraju i Tihana Lazović i Branislav Trifunović. Producenti filma su Snežana van Houwelingen i Branislav Trifunović, a film je nastao kao koprodukcija pet zemalja: Srbija (This and That Productions), Luksemburg (Paul Thiltges Distribution), Italija (Nightswim), Bugarska (Invictus) i Hrvatska (Kinorama).

Projekat je podržan od strane Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije na konkursu 2021. godine, kao i od strane međunarodnih fondova i programa.

“Velika je čast što je HBO prepoznao naš film i pružio nam podršku za završetak. Ova nagrada dolazi u ključnom trenutku i verujemo da će doprineti da Ekskurzija stigne do publike širom sveta,” izjavili su producenti Snežana van Houwelingen i Branislav Trifunović.

Reditelj Miroslav Terzić, poznat po filmovima Šavovi (Berlinale, Panorama 2019) i Ustanička ulica 2012, ovim projektom nastavlja da se bavi društveno angažovanim temama, kroz priče koje dotiču savremenu dinamiku društva.

This and That Productions je beogradska produkcijska kuća koja je u poslednjih 15 godina realizovala i koproducirala preko 20 filmova i više televizijskih serija, uključujući nagrađivana ostvarenja poput Sablja, Nečista krv (Netflix), Dobra žena (Sundance) i dr. Kompanija je prepoznata po internacionalnim koprodukcijama i saradnji sa vodećim evropskim fondovima i televizijama.

