Branislav Milenković, jedan od najharizmatičnijih i najprepoznatljivijih glumaca sa naših prostora, poznatiji pod nadimkom „Ciga“,preminuo je na današnji dan 2005. godine. Rođen je 1931. godine u malom selu Kovačevac kod Mladenovca, a život ga je od najranijih dana naučio samostalnosti i odgovornosti.

Teški počeci i put do Beograda

Još kao dete, Branislav je morao sam da se snalazi i brine o sebi, odrastajući na ulicama i razvijajući neiscrpnu energiju i želju za radom. Nakon što je završio gimnaziju 1948. godine, sa svojim konjem Riđom i taljigama stigao je u Beograd. U godinama posle rata, učestvovao je u obnovi grada, pomažući ljudima tako što je prevozio nameštaj, ugalj i druge potrepštine.

Sećajući se tog perioda, govorio je: „Partizanski komandanti su ulazili u Beograd na belim konjima, a ja na mojim taljigama.“

Neočekivani početak glumačke karijere

Branislavova glumačka karijera krenula je sasvim spontano. Na jednoj priredbi, podstaknut poznanicima, popeo se na binu i zabavio prisutne, što je odmah privuklo pažnju poznate glumice Bojane Stupice. Nakon toga, pozvan je da upiše novosadsku akademiju za pozorište, a svog vernog konja Riđu predao je lokalnom fijakeristi.

Tako je Milenković, kao glumac, vratio se u Beograd, dok je njegov konj Riđa „imao čast da razvozi publiku sa predstava“ u kojima je Branislav igrao.

Prepoznatljiv glas Roma u domaćem filmu i teatru

Kroz decenije, Branislav „Ciga“ Milenković postao je nezaobilazan tumač romskih likova u domaćem filmu i televizijskim serijama. Njegova gluma obeležila je brojne filmove, poput „Skupljači perja“, „Opklada“, „Put oko sveta“ i „Više od igre“.

Bio je i cenjeni član mnogih pozorišta širom Srbije, uključujući i prestižni Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu.

Osim glumačke karijere, više od trideset godina bio je voditelj emisije „Veselo veče“ na Radio Beogradu, gde je pisao i izvodio humorističke tekstove koji su oduševljavali slušaoce.

Branislav kao pisac i hroničar

Pored umetničkog stvaralaštva na sceni i radiju, Milenković se bavio i pisanjem. Autor je dve značajne knjige – „Estradni umetnici Jugoslavije“ i „Beograd, ljudi i događaji“, koja prati istoriju prestonice od 1804. godine do savremenog doba.

Nasleđe i oproštaj

Branislav Milenković je svojim vedrim duhom, energijom i predanošću umetnosti ostavio dubok trag u kulturi Srbije. Njegov životni put prekinut je 2005. godine, kada je u 74. godini preminuo u Beogradu usled posledica srčanog udara.

