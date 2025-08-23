Slušaj vest

Slavni glumac Darko Perić otvorio je u četvrtak Ajron gejt internešenel film festival u rodnom Kladovu, pred više od 500 posetilaca. Tokom četiri dana u jedinstvenom ambijentu renoviranog Malog grada tvrđave Fetislam prikazaće se šest filmova domaće i svetske produkcije, uz panel-diskusije s gostujućim rediteljem Stevanom Lijem Mraovićem, kao i glumcima Nadom Šargin i Rašom Bukvićem, čiji su filmovi deo programa.

Foto: Darko Popović Boce



- Drago mi je da smo se okupili u Starom gradu. Ja sam odavde pošao u svet. Sve je započeto prošle godine snimanjem kratkometražnog filma "Dunav je moje more". Pošto nisam bio dugo u Kladovu, prilikom snimanja tog filma imao sam priliku da vidim koliko se naš mali grad ulepšao, da je tvrđava Fetislam renovirana i da sada ima najlepšu letnju pozornicu u Srbiji. Tako smo odlučili da pokrenemo filmski festival u Kladovu - istakao je Perić i dodao:

Kako je proteklo otvranje festivala

1/5 Vidi galeriju Darko Perić filmski festival u Kladovu Foto: Darko Popović Boce, Printskrin/Instagram



- Iza mene je naš Dunav i verujem da će ovaj filmski festival otvarati granice - jer su tu i naše komšije Rumuni. Posle mnogo godina, možda i nekoliko decenija, imamo priliku da prikažemo rumunski film u Starom gradu, u ovom prelepom ambijentu. Sanjao sam velike snove, a sada ih živim - da pokrenem ovako značajan festival u svom rodnom mestu. Ovo radimo za naše Kladovo.