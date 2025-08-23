Slušaj vest

Proslavljena dramska umetnica Vesna Stanojević izgradila je zavidnu karijeru kao glumica i profesor glume. Na temeljima popularnosti koju su joj odmah nakon akademije doneli filmovi "Poslednji krug u Monci", "Tri karte za Holivud", "Tamna je noć", "Šta radiš večeras", kao i serije "Dome, slatki dome", Gospođa ministarka", "Brod plovi za Šangaj", ređala je svoje snove, a poziv da igra na Edinburškom festivalu bio je prilika da započne karijeru i u Londonu.

Pored profesionalnog glumačkog usavršavanja, Vesna je snimala za britansku televiziju serije "Traitors", "The Legue of Gentlemen", "Clean Break", igrala u nekoliko londonskih pozorišta, a poslednjih 20 godina predaje glumu na čuvenom londonskom fakultetu The Royal Central School of Speech and Drama u Londonu. Paralelno je u Srbiji igrala u serijama "Greh njene majke", "Cvat lipe na Balkanu", "Samac u braku", "Urgentni centar", "Ubice moga oca", "12 reči", "Nečista krv", "Crna svadba" i filmovima "Put ružama posut", "Povratak", "Sinjor"... Glumica je ovog leta bila gošća Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, gde je ostvarila ulogu u komediji "Tvitosaurus". Novinarima je otkriva da je na snimanje došla usred školske godine.

- Prvi put sam za ovih 20 godina svojoj šefici rekla: "Ja idem u Srbiju da snimam." Nisam baš dala otkaz, nego sam našla zamenu na poslu. Htela sam da radim ovu priču. Bila sam umorna od predavanja - priznala je glumica.

U filmu igra majku Radu koja zdušno podržava svoju ćerku infuenserku.

- Zanimljivo mi je bilo da radim ovu ulogu. Imam utisak da mi je pomoglo moje profesorsko iskustvo. Morala sam da budem pedagog i pomiritelj između oca, kog igra Mladen Nelević, i ćerke (Vaja Dujović). Njih dvoje se ne razumeju. Moja Rada je savremena žena i želi sve da istraži. Bilo mi je slatko da je igram - kaže Vesna, koja prvi put radi sa Ivicom Vidanovićem.

- Ivica kao reditelj ima neki novi pristup. Umeo je da bude direktan, ali zabavan. Kaže uvek šta mu se ne sviđa. Jedino tako možete da pravite progres.

Nova domaća komedija "Tvitosaurus" film je koji na duhovit način istražuje sudar generacija, tehnološki jaz i porodične odnose u savremenom dobu. Vesna priznaje da nije baš toliko moderna žena kao Rada.

- Imam i Instagram i Fejsbuk, ali ih ne koristim. Plašim se da ću da stisnem pogrešio dugme. Nije to deo moje kulture i način na koji komuniciram sa svetom. Interesuje me šta drugi imaju da kažu - iskrena je Stanojevićeva.

Ona već više od mesec dana u Beogradu radi nešto novo.

- Sada snimam i seriju "Vatrogasci", gde isto igram jednu još komičniju ulogu. Ova Rada koju sam igrala u "Tvitosaurusu" je još i bila relativno racionalna, pošto je muž bio otkačen, pa je onda morao neko da pravi taj balans. A u "Vatrogascima" je moj lik potpuno otkačen - zaključila je glumica.

