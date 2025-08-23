Slušaj vest

Jubilarno, 10. izdanje festivala muzičkog dokumentarnog filma Dok'n'Ritam biće otvoreno 25. septembra u 20 časova u MTS dvorani u Beogradu srpskom premijerom filma o kultnoj grupi Haustor "Treći svijet". Ograničen broj ulaznica dostupan je po promotivnoj ceni od 790 dinara na blagajni MTS dvorane i onlajn na zvaničnom sajtu, saopštili su organizatori.

"Treći svijet" nije klasična biografska priča, već filmska meditacija o kreativnom i ličnom odnosu dvojice osnivača zagrebačkog benda Haustor - Darka Rundeka i Srđana Zahera. Film istovremeno oživljava muzičku scenu bivše Jugoslavije i istražuje složeni dijalog dvojice kontrastnih autora, čiji je kreativni spoj 1984. godine iznedrio istoimeni album "Treći svijet" - danas smatran jednim od najvažnijih izdanja eks-Ju roka. Kroz otvorene razgovore, bogatu arhivu i muzičke intervencije, film donosi i jedinstveno ponovno okupljanje benda u studiju, gde je rekonstruisana izgubljena dub verzija pesme "Treći svijet". Time je nastala nova verzija - dijalog između Haustora tada i sada - koja postaje emocionalno i simbolično srce filma i poetske magije kreativnog para glavnih junaka.

- Ovo je projekat koji je po mnogim kriterijumima - tematski, emocionalno i produkcijski - moj najličniji dosad. Film je rezultat višegodišnjeg rada - kaže reditelj i scenarista Arsen Oremović.

Ovaj film nije samo dokument o bendu već slika ljudi, grada i ideje da je kreativnost često najbolji način da stvarnost postane podnošljivija - i čudesnija. Prikazuje kako su se magija svakodnevice i duh Zagreba pretočili u muziku, slike i tekstove koji su trajno obeležili prostor i vreme.

Svetska premijera bila je pre nekoliko dana na Sarajevo film festivalu, čiji je glavni sponzor UNIQA osiguranje. Za potrebe snimanja okupili su se svi članovi te legendarne grupe iz ranih osamdesetih: Darko Rundek, Srđan Zaher, Damir Prica Kapri, Zoran Zajec Zeka i Srđan Gulić Gul.

- Umetnici danas, kao i ranije, imaju obavezu da očuvaju svoju autonomiju i kriterijume, zanemarujući želje drugih da svoja dela pretvore u robu koja se lakše može prodati - izjavio je Zaher.

Deseto izdanje Dok'n'Ritma biće održano od 25. do 28. septembra u Jugoslovenskoj kinoteci u Kosovskoj ulici, MTS dvorani i na Dorćol placu, kao i na tajnoj lokaciji koja će naknadno biti otkrivena.

Na Dok'n'Ritmu će, pored "Trećeg svijeta", biti prikazano više od deset filmova iz sedam zemalja, od kojih su većina premijere. Tradicionalno, biće predstavljeni i dokumentarci u nastajanju, muzičke knjige i koncerti. Ceo program biće objavljen uskoro.

