Rade Šerbedžija bio je gost Sarajevo film festivala, čiji je glavni sponzor UNIQA osiguranje, sa ekipom crne komedije "Paviljon" Dine Mustafića. Veliki glumac predvodi sjajan ansambl umetnika i grupu stanara staračkog doma koji, posle godina poniženja i zlostavljanja, odlučuju da izvedu oružanu pobunu, uzmu osoblje za taoce i sukobe se s vlastima.

- Ovo je ispravan film jer govori o posrnulom vremenu i pomanjkanju humanizma. Danas se olako mirimo s nekim stvarima. Ne možemo gledati kadrove iz Gaze, pa samo ugasiti televizor. Gledati te uplašene oči male dece - kazao je Rade Šerbedžija na Kafi s novinarima te dodao:

- Negde mora ovaj svet ponovno krenuti da se spase. Mi danas živimo bez autoriteta. Gde su filozofi kojima verujemo? Možda ima pokoji književnik. Gde su lideri koji vode društvo? Nema ih. Živimo u jednom strašnom liberalnom trgovinskom kapitalizmu. Mi smo svi robovi ovog sistema i života. Mi ćemo, gospodo moja, biti nesrećniji od robota, koji će preuzeti ovaj svet.

Foto: Sarajevo film festival

On je posebno nahvalio autore ove priče.

- Napisao ju je Viktor Ivančić, veliki pisac i intelektualac, a Mustafić je idealan reditelj za ovakvu temu. Glumačka ekipa je odlična, film je precizan i dramaturški i rediteljski, i reč je o savremenoj drami. Igrajući crnu komediju, najteže je bilo napraviti smešne karaktere. Naše neprijatelje sjajno igraju Evrin Bravo, Alban Ukaj i Nikša Butijer - rekao je Šerbedžija na konferenciji za novinare na Festivalskom trgu ispred sarajevskog Narodnog pozorišta. On je zatim u druženju s novinarima i ljubiteljima filma govorio i o nedavno preminulom Josipu Pejakoviću, svom velikom prijatelju, ali se osvrnuo i na svet u kojem živimo.

- Živimo u jedno užasno vreme. U teško vreme. Niti je Amerika ono što je bila, niti je Rusija neka nada. Ni druge razne zemlje. Teško je nama živeti, a ne gledati i ne biti svesni poruke "Paviljona" - poručio je slavni glumac.

Rade Šerbedžija u MTS Dvorani Foto: ATA images



Jedno od pitanja bilo je vezano i za starost i strah od smrti.

- Ne osećam se staro, jer šta je to nego sedam puta dečak od desetak godina - kazao je sa osmehom glumac.

Očekuje se da "Paviljon" uskoro bude prikazan i u Srbiji na nekoliko festivala. Na filmu su radila neka od najvećih glumačkih imena regiona: Branka Petrić, Mirjana Karanović, Ksenija Pajić, Zijah Sokolović, Miralem Zupčević i pokojni Meto Jovanovski.

