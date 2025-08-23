Slušaj vest

Pre dve noći svečano je otvorena izložba „Dragana Ilić, Portret – Igra otkrivanja i/ili razotkrivanja“ u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, autora dr Rajke Bošković, u okviru ciklusa „UMETNOST I LIČNOST – skulptorke iz kolekcije MSU (5)“. Prisutnima su se uz Rajku Bošković obratili Marijana Kolarić, direktorka MSU, i Irina Subotić, profesorka emerita i nekadašnja kustoskinja MSU.

Otvaranje izložbe Dragana Ilić Portret - igra otkrivanja i-ili razotkrivanja Foto: Bojana Janjić/MSUB

Marijana Kolarić je u uvodnom obraćanju istakla: „Ova izložba deo je ciklusa koji smo pokrenuli s ciljem afirmacije i podsećanja na skulptorke čija se dela nalaze u kolekciji Muzeja, ali koje nisu uvek bile dovoljno vidljive u institucionalnim narativima ili okvirima. Te inicijativa proističe iz želje da preispitamo načine na koje predstavljamo umetničke prakse žena, da otvaramo prostor za nova čitanja, istovremeno podsećajući se na one umetnice koje su obeležile skulpturu 20. i 21. veka u našoj sredini, autorke koje su gradile i oblikovale savremenu umetničku scenu, često u tišini a nekad i van glavnih tokova”.

Dr Rajka Bošković je u svom govoru navela: „Sam naziv izložbe osmišljen je sa ciljem da podstakne razmišljanje o smislu i značenju fenomena portreta uopšte, pre svega, ali takođe i da ukaže na specifičnost pristupa portretisanju ove umetnice. Jer sam način portretisanja Dragane Ilić uvek je praćen živim i dinamičnim razgovorom sa modelom, koji se pretvara u autentičan umetnički koncept kada u posebnom magnovenju, često nepredviđeno, dolazi do razotkrivanja nekih duboko zaptivenih slojeva ličnosti koje ona hvata i prenosi u svoje delo. Ne zaustavljajući se na prikazu samo trenutnog raspoloženja modela, Dragana Ilić uopštava svoje viđenje u jezgrovit umetnički iskaz, sa svom istinitošću doživljenog odnosa umetnika i modela“.

Otvaranje izložbe Dragana Ilić Portret - igra otkrivanja i-ili razotkrivanja Foto: Bojana Janjić/MSUB

Irina Subotić obratila se prisutnima rečima: „Klasična, antropološka tema portreta, kojoj se posvetila Dragana Ilić, nije u modi. U velikoj meri je zanemarena od savremenih autora, upravo zbog činjenice da zahteva izvanredno posvećenje, psihološku usredsređenost na portretisanu ličnost, uspostavljanje međusobnog autentičnog odnosa, snagu izraza i inventivnosti, koja doprinosi svežini individualnog odnosa i poznavanja modela“.

Otvaranje izložbe Dragana Ilić Portret - igra otkrivanja i-ili razotkrivanja Foto: Promo/Bojana Janjić

Irina Subotić je dodala: „Svaka Draganina skulptura je svojevrsna, magična, različita, ima različitu istoriju odnosa sa osobom kojoj se obraća, svojim istraživanjima i razmišljanjima, i za večnost ostavlja tragove svojih doživljaja, često nam otkrivajući i ono što sami kod sebe nismo uočili. Razotkriva one psihološke, dubinske slojeve portretisanih osoba koje je prepoznala i želela da istakne. Svi mi koji smo portretisani, nikada nećemo zaboraviti te čudesne trenutke pokretanja njenih prstiju i celog tela, njeno skakutanje oko nas i zagledanje u naš lik, uz razgovor i istraživanje svetlosti i senke, koji učestvuju u oblikovanju ne samo fizionomskih crta već i izgovorenih reči, nagoveštenih misli, ideja ili stavova“.

Otvaranje izložbe Dragana Ilić Portret - igra otkrivanja i-ili razotkrivanja Foto: Bojana Janjić/MSUB

U okviru ciklusa UMETNOST I LIČNOST – skulptorke iz kolekcije MSU predstavlja se jedan istorijski fenomen koji obeležava modernu i savremenu skulpturu na našoj umetničkoj sceni – fenomen prisustva velikog broja žena vajara koje su ostvarile celovite i veoma značajne skulptorske opuse.

Kroz ovako osmišljеn ciklus izložbi razmatra se i sagledava odnos umetnosti kao fenomena i ličnosti kao faktora koji presudno utiče i na sam umetnički izraz. Jer umetnost, kao unutrašnji poziv, daje smisao odabiru životnog puta, bez obzira na sve potencijalne i neminovne teškoće kojе se isprečuju na njemu, kako u domenu ličnog, tako i društvenog života. A ličnost, kao aura naših izbora koja daje ton i boju svim našim delima, obelodanjuje se i obznanjuje možda najјasnije ili, bolje rečeno, najsjaјnije, u umetnosti.

Foto: Bojana Janjić/MSUB

Izložba će biti otvorena za posetioce do 13. oktobra 2025. godine.

Bonus video: Mjuzikl Lu poklon glumaca