Organizacioni odbor Zaječarske gitarijade, kojim predsedava Boško Ničić, objavio je nedelju dana pred početak poznate muzičke manifestacije da da se 58. Gitarijada, umesto na Kraljevici, održava na Feliks Romulijani, u ranije dogovorenom terminu, od 28. do 30. avgusta. Posle otkazivanja većine hedlajnera imena učesnika u revijalnom programu drže se u tajnosti.

Marco, Dino i Keller 1 - foto Nemanja Đorđević.jpg
Foto: Nemanja Đorđević

 - Procenjujući trenutnu bezbednosnu situaciju u zemlji, kao i infrastrukturne mogućnosti dosadašnjeg mesta održavanja Gitarijade, organizacioni odbor je doneo odluku da se 58. Gitarijada, umesto na Kraljevici, održi na kasnoantičkom lokalitetu Feliks Romulijani u ranije dogovorenom terminu. Organizacioni odbor je poništio prethodnu odluku o ceni karata i doneo novu, kojom se utvrđuje da će kupovinom karte za ulazak na lokalitet po ceni od 300 dinara lice steći i pravo na ulazak na Gitarijadu. Takođe će biti organizovan i tradicionalni rok kamp, koji će biti lociran ispod istočne kapije Feliks Romulijane. Zbog neviđenih pritisaka na takmičarske bendove i hedlajnere, organizovanih od pojedinaca i grupa koji su očigledno instruisani da politički opstruiraju održavanje ovogodišnje Gitarijade, a što su pojedini od njih iskazali u svojim saopštenjima, organizacioni odbor će imena učesnika, među kojima su bendovi iz Amerike, Italije, Rumunije i bivših jugoslovenskih republika, objaviti nekoliko dana pre početka festivala - navodi u saopštenju na Fejsbuku.

foto02-news1-damir-dervisagic.jpg
Nastavljaju bez Bore Čorbe Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, otkazivanje nastupa na Gitarijadi je počelo pošto je bendu Goblini otkazano učešće na ovoj manifestaciji, a zatim su se s njima solidarisali S. A. R. S., Električni orgazam, Brkovi, Kerber i Riblja čorba.

vajtsnejk-koncert-kalemegdan.jpg
Marco, Dino i Ivan - foto Nemanja Đorđević.jpg
175973511-466235837944873-8180408200063079749-n.jpg
123401-news1-damir-dervisagic-dsd.jpg

