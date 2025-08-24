Gitarijada u Zaječaru se seli na Feliks Romulijanu: Nova cena ulaznica biće 300 dinara, a učesnike organizatori još drže u tajnosti
Organizacioni odbor Zaječarske gitarijade, kojim predsedava Boško Ničić, objavio je nedelju dana pred početak poznate muzičke manifestacije da da se 58. Gitarijada, umesto na Kraljevici, održava na Feliks Romulijani, u ranije dogovorenom terminu, od 28. do 30. avgusta. Posle otkazivanja većine hedlajnera imena učesnika u revijalnom programu drže se u tajnosti.
- Procenjujući trenutnu bezbednosnu situaciju u zemlji, kao i infrastrukturne mogućnosti dosadašnjeg mesta održavanja Gitarijade, organizacioni odbor je doneo odluku da se 58. Gitarijada, umesto na Kraljevici, održi na kasnoantičkom lokalitetu Feliks Romulijani u ranije dogovorenom terminu. Organizacioni odbor je poništio prethodnu odluku o ceni karata i doneo novu, kojom se utvrđuje da će kupovinom karte za ulazak na lokalitet po ceni od 300 dinara lice steći i pravo na ulazak na Gitarijadu. Takođe će biti organizovan i tradicionalni rok kamp, koji će biti lociran ispod istočne kapije Feliks Romulijane. Zbog neviđenih pritisaka na takmičarske bendove i hedlajnere, organizovanih od pojedinaca i grupa koji su očigledno instruisani da politički opstruiraju održavanje ovogodišnje Gitarijade, a što su pojedini od njih iskazali u svojim saopštenjima, organizacioni odbor će imena učesnika, među kojima su bendovi iz Amerike, Italije, Rumunije i bivših jugoslovenskih republika, objaviti nekoliko dana pre početka festivala - navodi u saopštenju na Fejsbuku.
Podsetimo, otkazivanje nastupa na Gitarijadi je počelo pošto je bendu Goblini otkazano učešće na ovoj manifestaciji, a zatim su se s njima solidarisali S. A. R. S., Električni orgazam, Brkovi, Kerber i Riblja čorba.
