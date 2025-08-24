Slušaj vest

Iz Srpskog književnog društva saopštili su da je nagradu "Voja Čolanović" za najbolju knjigu priča ili pripovedaka objavljenu u 2024. godini dobila zbirka "Crna jedra" Veselina Markovića (izdavač "Arhipelag" iz Beograda). Odluku je doneo žiri većinom glasova.

- Knjiga se od ostalih pripovedačkih zbirki iz najužeg izbora izdvojila svojom stilsko-jezičkom besprekornošću, formalno-kompozicionom koherentnošću i tematski-motivskom intrigantnošću. Sedam priča iz Markovićeve zbirke otvaraju puno prostora za čitalačka proširenja, jer se ove snažne priče o tragičnim sudbinama ljudi iz prošlosti nedvosmisleno odnose i na posrnulo savremeno društvo - navodi se u saopštenju.

U užem izboru su se našle i sledeće knjige: "Ti i ja smo bili par" Ljubice Arsić (Laguna), "Priče o stvarnom i nestvarnom" Filipa Davida (Laguna) i "Između trudova" Vladimira Kopicla (Čarobna knjiga). Žiri su činili pisci Jelena Lengold, Srđan V. Tešin i Vasa Pavković. Nagrada koja se sastoji od plakete i novčanog iznosa biće uručena dobitniku u prvoj polovini septembra ove godine.

