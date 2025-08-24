Slušaj vest

Film "Belo se pere na devedeset" reditelja Marka Naberšnika premijerno je prikazan na nedavno završenom 31. Sarajevo film festivalu, čiji je glavni sponzor UNIQA osiguranje.

Roman slovenačke književnice Bronje Žakelj bio je inspiracija za ovu potresnu priču, kojoj je za dlaku izmakla nagrada publike. U Srbiji je prošle godine ovo delo objavljeno zahvaljujući "Laguni", a sada je dobilo i svoju filmsku verziju. Jedna od glavnih uloga, uz Leu Cok, poverena je Anici Dobroj. Naša glumica igra baku glavne junakinje, a bacila je u senku sve goste kad je prošetala crvenim tepihom kod Narodnog pozorišta u kreaciji Dragane Ognjenović.

- Veoma sam srećna što sam u Sarajevu. Prvi put sam na SFF, i to sa filmom koji ne dolazi iz Srbije. Prvi film u životu sam snimila ovde, kada vi verovatno niste ni bili rođeni, prošlo je mnogo decenija od tada. I ta vrsta emocije koja mene veže za ovaj grad još te davne 1986. nekako ostaje zauvek - priznala je glumica.

Prvi put igrate na slovenačkom jeziku. Koliko vam je sam jezik bio izazovan i ceo proces rada na filmu?

- Proces je bio izazovan, što mu, naravno, daje kvalitet i nadam se da ga potvrđuje. Za mene je lično velika stvar da budem u velikom slovenačkom filmu, koji je nastao po velikom romanu. Rad na filmu je uvek isti. Razlikuju se budžeti, ali ga radim kao da mi je prvi i poslednji i najbolje što u tom trenutku mogu.

Vezani ste za Sarajevo, što smo čuli na crvenom tepihu. Volite vi filmske festivale?

- Festival postoji 30 godina, a ja sam tu prvi put. Svaki dolazak na festival je posao. Ne bih ga vezivala za sve ono drugo što volim u Sarajevu. Moj posao sada podrazumeva davanje izjava, slikanje, gledanje filma i sedenje na nekim žurkama koje te baš i ne interesuju u životu. Kroz glavu mi sada prolazi sve ono što sam radila, jer je film bio vrlo zahtevan i drugačiji i od njega se puno očekuje.

Publika će videti vašu veliku transformaciju. Neki vaši prijatelji vas nisu prepoznali.

- Tačno. To je istina.

Da li je to čar glume?

- To nije čar glume, niti njena suština, ali jeste deo mog posla i zavisi od vrhunskog majstora šminke. U novom filmu "Belo se pere na devedeset" za to je bila zadužena Mina Lalić iz Srbije. Da u filmu ne postoji naša zajednička saradnja, ne bi se desila transformacija. Ona je toliko drastična da me najbliži ljudi ne prepoznaju. Nije to nikakav kvalitet, ali se nadam da jeste. Moj slovenački je prošao tako dobro da niko nije morao da me nahuje (sinhronizuje). Nije to bilo izvesno na početku snimanja. Za mene lično to je velika pobeda.

S kakvim biste osećajem voleli da ljudi izađu nakon gledanja ovog filma?

- Ako ih film dirne, to znači da su oni kod sebe otkrili neku istinu. A ako ih film ne dirne, onda znači da su oni ti koji stvaraju tu neistinu, pa onda, u svakom slučaju, treba da razmisle o tome.

