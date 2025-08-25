Slušaj vest

Branislav Kičić, naš čuveni reditelj i otac glumca Gordana Kičića, umro je noćas.

Kako prenose domaći mediji, Branislav je preminuo u Kliničkom centru Srbije.

Umro Branislav Kičić, otac Gordana Kičića Foto: Printscreen/Instagram

Branislav je bio reditelj

Gordanu je ljubav prema filmu preneo otac Branislav Kičić, koji je po zanimanju bio reditelj, a ostaće upamćen po naslovima kao što su „Na Drini ćuprija“, „To sam ja“, Magnet“ i mnogim drugim.

Gordanu Kičiću je ljubav prema filmu usadio njegov otac Branislav Foto: Nemanja Nikolić

- Kao dete sam bio nemiran, pun energije i jedini trenuci kad sam bio miran bili su kada bi mi roditelji pustili neki film da gledam. Otac je imao veliku kolekciju VHS kaseta i pravio je neku vrstu svoje kolekcije filmova. Imao je veliku količinu filmskih klasika i pasionirano je gledao filmove što radi i danas, tako da sam ih i ja još kao mali gledao. U našoj kućnoj filmoteci imali smo dela Kloda Šabrola, ceo Karpenterov opus, Stenlija Kjubrika, Felinija, Melvila. Bio je to sastavni deo mog odrastanja“, rekao je glumac svojevremeno za domaće medije.

Branislav Kičić je bio reditelj i otac glumca Gordana Kičića Foto: Instagram

Kičić je ispričao jednom prilikom i da mu je otac bio velika podrška u teškim životnim trenucima.

- Kako da ne. Meni je on vrlo dragocen saradnik i podrška sa kojim uvek proverim sve i kome dam svaki komad i scenario da pročita. Sa mnom je učestvovao u čitanju stotina scenarija za ‘Realnu priču’ i sve vreme je bio na snimanju. Drago mi je jer vreme i život prolaze i ti neki trenuci koje imate sa ocem koji je pored vas u najvažnijoj stvari koju radite je stvarno fenomenalna - istakao je svojevremeno Gordan Kičić.

