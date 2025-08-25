Slušaj vest

Branislav Kičić, naš čuveni reditelj i otac glumca Gordana Kičića, umro je noćas.

Kako prenose domaći mediji, Branislav je preminuo u Kliničkom centru Srbije.

Umro Branislav Kičić, otac Gordana Kičića
Umro Branislav Kičić, otac Gordana Kičića Foto: Printscreen/Instagram

Branislav je bio reditelj

Gordanu je ljubav prema filmu preneo otac Branislav Kičić, koji je po zanimanju bio reditelj, a ostaće upamćen po naslovima kao što su „Na Drini ćuprija“, „To sam ja“, Magnet“ i mnogim drugim.

IMG-20250209-WA0026.jpg
Gordanu Kičiću je ljubav prema filmu usadio njegov otac Branislav Foto: Nemanja Nikolić

- Kao dete sam bio nemiran, pun energije i jedini trenuci kad sam bio miran bili su kada bi mi roditelji pustili neki film da gledam. Otac je imao veliku kolekciju VHS kaseta i pravio je neku vrstu svoje kolekcije filmova. Imao je veliku količinu filmskih klasika i pasionirano je gledao filmove što radi i danas, tako da sam ih i ja još kao mali gledao. U našoj kućnoj filmoteci imali smo dela Kloda Šabrola, ceo Karpenterov opus, Stenlija Kjubrika, Felinija, Melvila. Bio je to sastavni deo mog odrastanja“, rekao je glumac svojevremeno za domaće medije.

gordan-kicic2.jpg
Branislav Kičić je bio reditelj i otac glumca Gordana Kičića Foto: Instagram

Kičić je ispričao jednom prilikom i da mu je otac bio velika podrška u teškim životnim trenucima.

- Kako da ne. Meni je on vrlo dragocen saradnik i podrška sa kojim uvek proverim sve i kome dam svaki komad i scenario da pročita. Sa mnom je učestvovao u čitanju stotina scenarija za ‘Realnu priču’ i sve vreme je bio na snimanju. Drago mi je jer vreme i život prolaze i ti neki trenuci koje imate sa ocem koji je pored vas u najvažnijoj stvari koju radite je stvarno fenomenalna - istakao je svojevremeno Gordan Kičić.

(Kurir.rs/ Republika)

Ne propustiteKulturaKad glumac dobije ulogu glumca - brojni su primeri u kojima su dramski umetnici imali zadatak da pred kamerom ožive svoju profesiju
whatsapp-image-20240626-at-4.09.37-pm-1.jpg
Kultura"Iza mene je tvrda i teška, ali uspešna godina, red je da se malo odmorim, a onda lagano dalje" Gordan Kičić o svemu što ga čeka u bliskoj budućnosti
IMG_6983.jpg
Pop kultura"Bajaga je obeležio moju mladost"- Gordan Kičić nije želeo da propusti koncert legendarnog rok benda
viber-image-20240831-201019039.jpg
KulturaZAVRŠENO SNIMANJE TREĆE SEZONE "MAMA I TATA SE IGRAJU RATA": U srpsku seriju stižu afroamerički glumci, a evo šta je otkrio Kičić
whatsapp-image-20240626-at-4.09.40-pm-2.jpg

Video: Gordan Kičić na Bajaginom koncertu

Gordan Kičić na Bajaginom koncertu Izvor: Kurir