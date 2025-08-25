Slušaj vest

Nakon duge i teške bolesti Branislav Kičić, naš čuveni reditelj i otac glumca Gordana Kičića, umro je noćas u Beogradu.

Umro Branislav Kičić, otac Gordana Kičića
Umro Branislav Kičić, otac Gordana Kičića Foto: Printscreen/Instagram

Njegova predstava"Ljubavno pismo" igra se već više od tri decenije na sceni Atelje 212. Predstava je premijerno izvedena 25. marta 1994. godine, a u njoj igra i njegov sin Gordan.

predstava-ljubavno-pismo-foto-bosko-djordjrvic-5.jpg
Foto: Boško Đorđević

"Ljubavno pismo" je predstava koja je i po svom trajanju i uvek dobroj poseti, zauzela nezamenljivo mesto u pozorišnom životu srpske prestonice. U predstavi dominira vodviljska opuštenost kao preporuka da se sabotira mutno nebo nad nama. Komično, beskrajno zabavno, opuštajuće, sa sjajnom glumačkom ekipom koja stvara vrhunsku zabavu.

Komedija o mentalitetu, porodici, komšijama i svim onim običnim stvarima koje čine naš život, uvek pred prepunom salom Ateljea 212 i do sada je imala više od 200.000 gledalaca.

Predstava koja traje zahvaljujući publici i vrhunskim glumcima kvalitetnom duhovitom tekstu. Na radost publike i glumaca koji igraju ponosno traje i nastavlja svoj pozorišni život i čeka je 400. izvođenje. 

predstava-ljubavno-pismo-foto-bosko-djordjrvic-4.jpg
Foto: Boško Đorđević

- Kao dete sam bio nemiran, pun energije i jedini trenuci kad sam bio miran bili su kada bi mi roditelji pustili neki film da gledam. Otac je imao veliku kolekciju VHS kaseta i pravio je neku vrstu svoje kolekcije filmova. Imao je veliku količinu filmskih klasika i pasionirano je gledao filmove što radi i danas, tako da sam ih i ja još kao mali gledao. U našoj kućnoj filmoteci imali smo dela Kloda Šabrola, ceo Karpenterov opus, Stenlija Kjubrika, Felinija, Melvila. Bio je to sastavni deo mog odrastanja“, rekao je glumac svojevremeno za domaće medije.

whatsapp-image-20230813-at-9.35.48-pm-1.jpg
Foto: Nemanja Nikolić


Kičić je ispričao jednom prilikom i da mu je otac bio velika podrška u teškim životnim trenucima.

- Kako da ne. Meni je on vrlo dragocen saradnik i podrška sa kojim uvek proverim sve i kome dam svaki komad i scenario da pročita. Sa mnom je učestvovao u čitanju stotina scenarija za ‘Realnu priču’ i sve vreme je bio na snimanju. Drago mi je jer vreme i život prolaze i ti neki trenuci koje imate sa ocem koji je pored vas u najvažnijoj stvari koju radite je stvarno fenomenalna - istakao je svojevremeno Gordan Kičić.

Ne propustiteKulturaOTAC GORDANA KIČIĆA JE NAŠ POZNATI REDITELJ! Zahvaljujući njemu je i zavoleo glumu, a evo kako su ga smirivali kad je bio mali
ana-paunkovic01-news1-ana-paunkovic.jpg
Kultura"Radmilović je delovao kao da je namćor ali..." Aljoša Vučković i Caci Mihailović o kolegi i majstoru improvizacije koga i danas citiraju
WhatsApp Image 2025-07-21 at 1.43.44 PM.jpeg
KulturaUmro Branislav Kičić: Čuveni reditelj i otac glumca Gordana Kičića
Umro Branislav Kičić, otac Gordana Kičića
Kultura"Pesma me je odvojila od glume" Snežana Savić o povratku na mesto gde je počela pre pola veka
crveno_fashion_30032017_059 ata images.jpg

Video: Dodeljene nagrade za najbolje serije u Sarajevu

DODELJENE NAGRADE ZA NAJBOLJE SERIJE U SARAJEVU: Trijumfovao Gordan Kičić, a nagrađne su i Nina Janković i Jovana Stojiljković Izvor: Kurir televizija