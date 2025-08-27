Slušaj vest

Legendarni srpski glumacBranko Cvejić rođen je 25. avgusta 1946. godine, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, televiziji i pozorištu.

1/4 Vidi galeriju Branko Cvejić Foto: Vlada Šporčić, Ana Paunković, Marina Lopičić

Cvejić je tokom karijere ostvario brojne značajne uloge, ali je najširu popularnost stekao kao Bane Bumbare u kultnoj seriji "Grlom u jagode", koja i danas važi za jednu od najvoljenijih domaćih produkcija. Publika ga pamti i po upečatljivim rolama u filmovima "Nacionalna klasa" i "Balkan ekspres". Glumac nas je napustio 2022. godine, a tokom života najveći ponos mu je bio sin Žarko.

On se retko pojavljuje u javnosti, a malo je poznato da iza sebe ima impresivno obrazovanje. Naime, završio je prestižni fakultet u Sjedinjenim Američkim Državama, a 2011. godine stekao je i doktorat iz muzikologije. Danas Žarko Cvejić radi kao profesor na jednom privatnom univerzitetu u Srbiji, gde predaje upravo muzikologiju.

Branko Cvejić je jednom prilikom govorio o svom sinu Žarku i ćerki Bojani, ne krijući koliko je ponosan na njihov uspeh i obrazovanje.

"Oboje su završili muzikologiju i ne bave se baš direktno time, ali su veoma dobri i zanimljivi. Ćerka Bojana završila je fakultet ovde, a doktorirala je u inostranstvu i ostala tamo. Stacionirana je u Briselu, ali živi po celoj Evropi. Voli da putuje i to je, u suštini, lep život kad od toga možeš da se izdržavaš. Sin Žarko završio je sve moguće škole napolju, od Oksforda do Kornela i doktorata u Americi, a onda se vratio ovde i, naravno, odmah naišao na teškoće - rekao je Cvejić, prenosi "Espresso".

VIDEO: Branko Cvejić govori na komemoraciji Dejanu Miljaču: