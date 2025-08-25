Emotivno sećanje na sportsku legendu Dejana Milojevića: Film „Brate“ osvojio Grand pri na festivalu sportskog filma
Emotivni dokumentarni film "Brate" o košarkaškom treneru Dejanu Milojeviću osvojio je prvu nagradu "Grand pri – gold gondola" na upravo završenom 14. međunarodnom festivalu sportskog filma na Zlatiboru.
Nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film je dodeljena ostvarenju "Moca, jedna od najlepših fudbalskih priča", za najbolji srednjemetražni "Evo gola" i za najbolji kratkometražni , turskom filmu "Galip" o najdugovečnijem turskom fudbaleru Galipu.
Film „Brate“ donosi priču o životu rano preminulog košarkaša i trenera Dejana Milojevića – osvajaču zlatne medalje sa reprezentacijom Jugoslavije i šampionskog prstena u NBA ligi, koga američka i srpska javnost pamti kao velikog sportistu, ali i još većeg prijatelja i saborca, zbog čega je i dobio nadimak „Brat“, reč koju sa velikom poštovanjem izgovaraju najveća imena svetske košarke.
Autori ovog dokumetarnog filma punog ličnih sećanja i ispovesti prijatelja i članova porodice Dejana Milojevića navode da je „Brate“ priča o ljubavi, pripadanju i poštovanju, odnosno priča o čoveku koji nas je naučio šta znači biti deo nečeg većeg. Ovaj jedinstven kinematografski projekat, po ideji Vladimira Pajića, realizovala je produkcijska kuća „Videostroj“, na čelu sa rediteljem Deanom Radovanović, producentkinjom Marijom Kuljanin i izvršim producentom Milošem Ratkovićem.
Velika beogradska premijera planirana je za sredinu septembra, a distribucija u Srbiji i regionu je poverena distributerskoj kući Art Vista.
Video: Sahrana Dejana Milojevića