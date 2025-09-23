Slušaj vest

Porodica Bronte živela je odmah uz groblje, u jednom od najzagađenijih mesta tadašnje Engleske kojim su vladale kolera i tifusna groznica, smrtnost dece iznosila 50 odsto, a prosečan životni vek 26 godina.

Majku Mariju izgubili su zbog raka 1821. a dve najstarije sestre, Marija i Elizabet, preminule su od tuberkuloze u roku od dve nedelje u 12, odnosno 13. godini u jednom od najgorih internata gde su tučene i izgladnjivane.

Sestre iza muških imena

Posle ovoga otac je preostale tri devojčice vratio kući. Tamo su, u društvu jedinog brata Branvela, prkosile smrti stvarajući: crtale su, slikale, pisale priče i vodile dnevnike. Uprkos prilično jednoličnom životu, literarna dostignuća triju sestara predstavljala su čudo imaginacije.

Tri sestre 1846. objavljuju zajedničku zbirku pesama, pod muškim imenima Karer, Elis i Ekton Bel. Godinu dana kasnije, objavile su svoje prve romane: Šarlot je objavila "Džejn Ejr", Emili "Orkanske visove", a En "Agnes Grej".

Šarlotin roman je bio najuspešniji i izazvao je senzaciju i šok. En je 1848. objavila svoj drugi roman "Stanarka napuštenog zamka" koji je izazvao veliko interesovanje čitalaca.

Šarlot je objavila još dva romana, "Širli" 1849. i "Vilet" 1853. godine, pod svojim pravim imenom. Njen prvi roman "Profesor" objavljen je posthumno 1857.

Otac nadživeo decu

Od potisnutih emocija između Džejn Ejr i gospodina Ročestera do divlje strasti između Hitklifa i Keti u "Orkanskim visovima", čitaoci su imali dovoljno materijala da vekovima nagađaju o seksualnim životima ovih viktorijanskih spisateljica koje su živele sa ocem samotnjakom i bratom "kreativnim pijancem i narkomanom", jedinim muškarcima u njihovim životima.

Godine 1848, taman kada su Šarlot, Emili i En počele da stiču slavu, nesreća je stigla u njihovo dvorište. Branvel je preminuo u maju od zloupotrebe opijuma u 32. godini, a u narednih devet meseci i Emili i En su podlegle tuberkulozi u 31, odnosno 29. godini.

Šarlot je umrla 1855. od ozbiljne mučnine u prvim mesecima trudnoće, tri nedelje pre 39. rođendana i samo devet meseci nakon što se udala za očevog pomoćnika Artura Bela Nikolsa.

Patrik Bronte nadživeo je svoju decu i umro u dubokoj starosti 1861. godine.

Dela najstarije sestre Bronte

Godine 1816. rođena je Šarlot Bronte, jedina od sestara Bronte koja se proslavila za života svojim delom pod svojim pravim imenom i prezimenom.

Šarlotina dela su pisana veoma emocionalnim stilom, posebno roman "Džejn Ejr". U svoje vreme, izazvao je pravu buru opisom ljubavne strasti koju junakinja oseća prema gospodinu Ročesteru i njenim ponosnim i nezavisnim stavom.

Od viktorijanskih žena se očekivalo da budu potpuno pasivne, pa je roman dobio reputaciju "nemoralnog".

Njen sledeći roman "Širli" opisuje društvene odnose u Engleskoj tokom industrijalizacije, i odlikuje se snažnom, odlučnom junakinjom kakva je ondašnjoj književnosti bila krajnje neuobičajena.

"Vilet", zasnovan na Šarlotinim sećanjima na Brisel, današnja kritika smatra studijom ženske emocionalne represije.

Citati Šarlot Bronte Žena bi trebalo da je po prirodi smirena, ali žena oseća sve ono što i muškarac oseća.

Ja nisam ptica i nijedan kavez me neće zadržati; ja sam živo biće sa slobodnom voljom.

Držim do sebe. Što sam više sama, sa manje prijatelja, sve više se poštujem.

Ljubav je najstvarnija i najtrajnija stvar koju znam; tako slatka, a opet tako gorka.

Da li misliš da zato što sam siromašna, bleda i sitna, da sam bezdušna? Misliš pogrešno! Imam duše koliko i ti.

Ljudsko srce poseduje skriveno blago, zapečaćeno tišinom; misli, nade, snovi, želje - sve to gubi sjaj kad je otkriveno.

Kad bi tvoje i moje usne u isto vreme pile sa čiste fontane milosti, nadam se, verujem, mogla bih jednog dana postati mnogo bolja nego što su moje trenutne zle, lutajuće misli, moje korumpirano srce i hladan duh...

Tražim ti da prođeš kroz ovaj život kao moja druga polovina, moj najbolji životni saputnik. Želim tvoju dušu.

Ne želim da me gledaju sa predrasudom.

