Tim Festivala Novi Tvrđava teatar poziva publiku da, kao i prethodnih godina, sačuva datume – od 27. avgusta do 2. septembra, kad će glumci naseliti pitome obronke šume ispred VILE STANKOVIĆ i izvesti šest predstava u selekciji umetničke direktorke Vide Ognjenović. Pet predstava čine takmičarski program, dok će završna, šesta predstava, biti izvedena u čast nagrađenih u okviru svečanog programa.

Foto: ATA images

Festival se održava pod sloganom "Ne ućutkujte Sokrata". Posvećen je studentima. Dve studentske predstave su uvrštene u takmičarski program. Iako ih je bilo za celokupni repertoar, zbog organizacionih i tehničkih poteškoća nisu ove godine mogle da budu programski deo festivala, navodi se u saopštenju za medije.

Dušan Kovačević Foto: Dado Điilas

Ovogodišnji repertoar sastavljen je od predstava po tekstovima iz dramske klasike Čehova i Dostojevskog, pa do naših savremenika, od Hauarda Brentona, Duška Kovačevića i Vide Ognjenović, do Mine Milošević. Predstave dolaze iz Srbije i regiona.

Novi tvrđava teatar Foto: Promo

Otvara ga produkcija Bitef teatra predstavom Ućutkivanje Sokrata, Hauarda Brentona u režiji Nebojše Bradića. Pozorište Duško Radović dolazi sa predstavom Tesla, po tekstu Mine Milošević, u režiji Ivana Baletića. Sledi predstava Play Čehov, Pozorišta Portal, Fakulteta savremenih umetnosti, Beograd, u kolektivnoj režiji studenata. Predstava Profesionalac, po drami Duška Kovačevića, u režiji studenta Novaka Puletića, je produkcija Pozorišta Ulica, iz Beograda.

Novi Tvrđava teatar Foto: Srđan Doroški

Iz Crne Gore predstaviće se koprodukcija Gradskog pozorišta iz Podgorice i Budva grad teatra sa predstavom: Nadpop Kojović, Vide Ognjenović, u režiji autorke. Završna predstava, u čast nagrađenih, je predstava Bezimeni, F. M. Dostojevskog, u briljantnoj režiji i izvođenju glumca Nikole Ugrinovića.

Nebojša Dugalić Foto: Damir Dervišagić

Biće to festival glumaca svih generacija – od prvaka Nebojše Dugalića, Jugoslava Krajnova, Sanje Ristić-Krajnov, Bojana Dimitrijevića, Jelene Stupljanin i Bojana Žirovića, Miša Obradovića, Branke Femić-Šćekić, Pavla Popovića, Danila Čelebića, Pavla Ilića, do mladih glumaca: Novaka Puletića, Aleksandra Radovića, Vukašina Popovića, Petra Stanišića, Lare Dragojević, Ognjena Sekulića...