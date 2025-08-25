Slušaj vest

Kompanija Telekom Srbija je, u okviru 38. Filmskog festivala Herceg Novi, predstavila svoju najnoviju seriju "Ljuljaj me nežno", koja nastaje u saradnji s Radio-televizijom Crne Gore (RTCG), dok je izvršna produkcija serije poverena produkcijskoj kući "Režim". Ovaj originalni serijski projekat, prvi takve vrste u regionu, donosi spoj romantičnih, dramskih, humorističkih i kriminalističkih elemenata, kao i uzbudljivu priču o emotivnom sazrevanju žene u vrtlogu neostvarenih snova, ljubavnih dilema i porodičnih problema.

Foto: Filmski festival Herceg Novi



Radnja prati Sanju Popović, nekadašnju juniorsku tenisku šampionku, a danas instruktorku tenisa u četrdesetim godinama, koja nakon životnog sloma u Beogradu odlazi u Herceg Novi kod svoje otuđene ćerke i tamo pokušava da pronađe novi početak, ljubav i smisao, ali je prošlost sustiže i preti da joj izmakne tlo pod nogama.

Glavnu junakinju Sanju Popović tumači glumica Tamara Krcunović, koja je ujedno i kokreatorka i producentkinja serije. Govoreći o ulozi i projektu, naglasila je da joj je serija posebno važna jer je za nju ona ostvarenje dugogodišnje želje da napravi dramediju u kojoj su žene i njihovo viđenje sveta u prvom planu:

Foto: Nemanja Nikolić



- Posle godina produciranja pozorišnih predstava i biranja tekstova i autorskih ekipa, ovde sam prvi put imala priliku da zajedno sa svojim saradnicima stvaram i sam tekst serije, što je za mene novo i dragoceno iskustvo. Posebno mi znači što je Telekom Srbija imao sluha i podržao ovakvu vrstu projekta, koji kombinuje dramski ton sa elementima romkoma (romantične komedije) - rekla je Tamara na konferenciji za medije.



Uz našu glumicu kreatori ove priče su od Nina Mitrović, Dušan Bulić i Nevio Marasović, koji je i reditelj uz Sandru Mitrović. Oni su istakli da im rad na seriji predstavlja poseban profesionalni izazov i inspiraciju. Svoje utiske podelili su i glumci Teodora Dragićević i Andrija Kuzmanović, naglasivši da su ponosni što su deo ovog ostvarenja i da s velikim očekivanjima ulaze u proces snimanja, koji će dobrim delom biti realizovan upravo u Herceg Novom. Uz njih, glumačku postavu čine i Nenad Jezdić i Lazar Dragojević, Nebojša Dugalić, Olga Odanović, Dara Džokić, Ivan Bosiljčić i mnogi drugi.

Foto: Filmski festival Herceg Novi



Prva klapa pala je nedavno u Beogradu, a snimanje se krajem avgusta nastavlja u Herceg Novom. Serija je po žanru dramedija i njena prva sezona ima osam epizoda.



Promocija još četiri nove serije



Pored "Ljuljaj me nežno", Telekom Srbija, koji prvi put učestvuje na hercegnovskom festivalu, predstavio je i druge aktuelne projekte, među kojima su "Volja sinovljeva", "Otmica", "12 reči" i "Zvaćeš se Varvara", potvrđujući svoju stratešku ulogu u razvoju audiovizuelne produkcije i pozicioniranju domaće kinematografske scene u evropskim i svetskim okvirima. Najveće interesovanje vlada za "Otmicu" Miroslava Lekića, čiji je scenarista jedan od najistaknutijih crnogorskih dramskih pisaca i scenarista Stefan Bošković, a emitovanje na RTCG planirano je od septembra. Bošković stoji iza serije i filma "Nedelja" o Džeju Ramadanovskom.