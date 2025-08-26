Od "Bele lađe" zarađivao bogatstvo, a "Srećne ljude" odbio zbog 100 dinara: Lane Gutović je zbog jedne stvari ipak zažalio
Proslavljeni srpski glumac Milan Lane Gutović zarađivao je 2.000 evra za dva dana snimanja u seriji "Bela lađa", u kojoj je glumio Srećka Šojića.
Legendarni glumac je deo ove komedije, scenariste Siniše Pavića, bio punih pet sezona i snimio ukupno 84 epizode. Prvih pet sezona ove serije snimane su u periodu od 2006. do 2011. godine, tako da je Lanetova zarada u to vreme bila daleko iznad proseka njegovih kolega.
Milan Lane Gutović kao Srećko Šojić u Beloj lađi:
Napustio poslednju sezonu Bele lađe:
Međutim, pre početka šeste sezone, Lane je producentima rekao da više nije zadovoljan tim honorarom i tražio je od njih da mu za epizodu plate 7.000 evra. Oni su odbili i zbog toga se Gutović nije pojavio u poslednjoj sezoni ove serije.
Kako je tada rekao, žalio je što nije tražio još više.
- Bez obzira na gladnu decu Bijafre, siromašne radnike u ugljenokopima, beskućnike Pariza i na činjenicu da u RTS-u nisu dobili plate, ne bih igrao pod uslovima koji već nisu prihvaćeni, ali bih sada igrao samo po još većoj ceni od one u prošlom ponuđenom ugovoru koji su već odbili da potpišu. Inače sam i do sada visinu svojih honorara izricao kao presudu, a ne razlog za pogađanje, pa pošto mi je to već polazilo za rukom, nisam blesav da nešto u tome menjam - rekao je tada Lane i dodao da visinu svojih honorara određuje lično:
- To činim bezobzirno iz ličnog koristoljublja i saopštavam visinu honorara mojim žrtvama sa kojima potpisujem ugovore samo u prisustvu kardiologa i psihijatra. Ako me jednoga trenutka bude ganula sudbina sirotih radnika RTS-a i ako me bude ophrvalo samopokajanje, šibaću se špagetima i ići u krevet bez večere. Toliko - zaključio je Lane Gutović u razgovoru za “Blic”.
Milan Lane Gutović kao Srećko Šojić u Tesnoj koži:
Odbio i "Srećne ljude"
Upravo je čvrst stav bio i razlog zbog koga je glumac odbio da bude deo ekipe serije "Srećni ljudi".
- Ja sam tražio jedan honorar pre nego što je počelo snimanje 'Srećnih ljudi'. A onda je došao producent i objasnio mi da ne može da mi da taj honorar zbog nekog poreza već može da mi da 100 dinara manje. E tada sam odustao - ispričao je Gutović u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".
Izmislio "Opa, Đurđo"
Milan Lane Gutovićpreminuo je 25. avgusta 2021. godine, a sahranjen je u porti crkve Svete Trojice u Kumodražu u Beogradu. Kako je svojevremeno rekao mnoge replike po kojima ćemo ga pamtiti u ulozi Srećka Šojića su plod njegove mašte. Glumac je u jednom intervjuu priznao koja replika mu je omiljena, osvrćući se na lik Srećka Šojića.
- Ja sam ih izmislio, veći deo, i meni je najsimpatičnija rečenica, odnosno uzrečica bila, "Opa Đurđo!" - rekao je tada Gutović.
On je objasnio da je tu rečenicu čuo od pekara sa kojim se družio i igrao bilijar, svaki put kada bi promašio rekao bi baš te reči, prenele su Novosti.
Srećko Šojić zaista je postojao
Malo ljudi zna da je čovek po kome je Gutović gradio svoj lik stvarno postojao i da se Lane u detinjstvu nije odvajao od njega. O tome je svojevremeno govorio gostujući u Amidži šou.
Kako je tada objasnio, Srećko je nastao po uzoru na jednog zidara.
- Toma zidar za ravne krovove. Toma je radio u školi u Kumodražu. On je govorio tako "č", "ć", on je bio Piroćanac. Došao je kod mene kući, da nešto uradi i pričamo o zidu koji treba da uradi, a taj zid je bio španski zid, bio je grbav zid. On vadi olovku iza uva. Izvadi, fljaš po ovom zidu. (Ja kažem): "Nemoj, Tomo! Šta radiš to?" (Toma Lanetu kaže): "Pa ionako ovo moraš da krečiš, malterišeš ovo. Ne možeš ovo grbavo, mora da bude gladak (zid)".
On je toliko meni bio simpatičan i draga ličnost da se ja nisam od njega odvajao kao dete. Bio sam stalno sa njim u društvu. I posle toga mi je sasvim slučajno pao na pamet taj njegov lep govor. Pa sam prvi put to igrao u toj predstavi, u toj drami koja se zvala "Barabe", koji je pisao Milenko Vučetić i koju je režirao Aleksandar Mandić. Bila je na RTS-u. I posle toga se taj lik pojavljivao nekoliko puta i na kraju završio kao Šojić u "Beloj lađi" - rekao je Lane svojevremeno Ognjenu Amidžiću u emisiji "Amidži šou".
