Proslavljeni srpski glumac Milan Lane Gutović zarađivao je 2.000 evra za dva dana snimanja u seriji "Bela lađa", u kojoj je glumio Srećka Šojića.

Legendarni glumac je deo ove komedije, scenariste Siniše Pavića, bio punih pet sezona i snimio ukupno 84 epizode. Prvih pet sezona ove serije snimane su u periodu od 2006. do 2011. godine, tako da je Lanetova zarada u to vreme bila daleko iznad proseka njegovih kolega.

Napustio poslednju sezonu Bele lađe:

Međutim, pre početka šeste sezone, Lane je producentima rekao da više nije zadovoljan tim honorarom i tražio je od njih da mu za epizodu plate 7.000 evra. Oni su odbili i zbog toga se Gutović nije pojavio u poslednjoj sezoni ove serije.

Kako je tada rekao, žalio je što nije tražio još više.

- Bez obzira na gladnu decu Bijafre, siromašne radnike u ugljenokopima, beskućnike Pariza i na činjenicu da u RTS-u nisu dobili plate, ne bih igrao pod uslovima koji već nisu prihvaćeni, ali bih sada igrao samo po još većoj ceni od one u prošlom ponuđenom ugovoru koji su već odbili da potpišu. Inače sam i do sada visinu svojih honorara izricao kao presudu, a ne razlog za pogađanje, pa pošto mi je to već polazilo za rukom, nisam blesav da nešto u tome menjam - rekao je tada Lane i dodao da visinu svojih honorara određuje lično:

- To činim bezobzirno iz ličnog koristoljublja i saopštavam visinu honorara mojim žrtvama sa kojima potpisujem ugovore samo u prisustvu kardiologa i psihijatra. Ako me jednoga trenutka bude ganula sudbina sirotih radnika RTS-a i ako me bude ophrvalo samopokajanje, šibaću se špagetima i ići u krevet bez večere. Toliko - zaključio je Lane Gutović u razgovoru za “Blic”.

Odbio i "Srećne ljude"

Upravo je čvrst stav bio i razlog zbog koga je glumac odbio da bude deo ekipe serije "Srećni ljudi".

- Ja sam tražio jedan honorar pre nego što je počelo snimanje 'Srećnih ljudi'. A onda je došao producent i objasnio mi da ne može da mi da taj honorar zbog nekog poreza već može da mi da 100 dinara manje. E tada sam odustao - ispričao je Gutović u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

Izmislio "Opa, Đurđo"

Milan Lane Gutovićpreminuo je 25. avgusta 2021. godine, a sahranjen je u porti crkve Svete Trojice u Kumodražu u Beogradu. Kako je svojevremeno rekao mnoge replike po kojima ćemo ga pamtiti u ulozi Srećka Šojića su plod njegove mašte. Glumac je u jednom intervjuu priznao koja replika mu je omiljena, osvrćući se na lik Srećka Šojića.

- Ja sam ih izmislio, veći deo, i meni je najsimpatičnija rečenica, odnosno uzrečica bila, "Opa Đurđo!" - rekao je tada Gutović.

On je objasnio da je tu rečenicu čuo od pekara sa kojim se družio i igrao bilijar, svaki put kada bi promašio rekao bi baš te reči, prenele su Novosti.

Milan Lane Gutović preminuo je 26. avgusta 2021. godine Foto: Printskrin/TV Prva

Srećko Šojić zaista je postojao

Malo ljudi zna da je čovek po kome je Gutović gradio svoj lik stvarno postojao i da se Lane u detinjstvu nije odvajao od njega. O tome je svojevremeno govorio gostujući u Amidži šou.

Kako je tada objasnio, Srećko je nastao po uzoru na jednog zidara.

- Toma zidar za ravne krovove. Toma je radio u školi u Kumodražu. On je govorio tako "č", "ć", on je bio Piroćanac. Došao je kod mene kući, da nešto uradi i pričamo o zidu koji treba da uradi, a taj zid je bio španski zid, bio je grbav zid. On vadi olovku iza uva. Izvadi, fljaš po ovom zidu. (Ja kažem): "Nemoj, Tomo! Šta radiš to?" (Toma Lanetu kaže): "Pa ionako ovo moraš da krečiš, malterišeš ovo. Ne možeš ovo grbavo, mora da bude gladak (zid)".

On je toliko meni bio simpatičan i draga ličnost da se ja nisam od njega odvajao kao dete. Bio sam stalno sa njim u društvu. I posle toga mi je sasvim slučajno pao na pamet taj njegov lep govor. Pa sam prvi put to igrao u toj predstavi, u toj drami koja se zvala "Barabe", koji je pisao Milenko Vučetić i koju je režirao Aleksandar Mandić. Bila je na RTS-u. I posle toga se taj lik pojavljivao nekoliko puta i na kraju završio kao Šojić u "Beloj lađi" - rekao je Lane svojevremeno Ognjenu Amidžiću u emisiji "Amidži šou".

