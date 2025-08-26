Slušaj vest

Reditelj Branislav Kičić preminuo je u Beogradu, potvrđeno je medijima. Njegova predstava "Ljubavno pismo" igra se već više od tri decenije na sceni Ateljea 212. Predstava je premijerno izvedena 25. marta 1994. godine, a u njoj igra i njegov sin Gordan.

Reditelj Branislav Kičić otkrio je pre nekoliko godina za Nova.rs kako se ona našla na repertoaru Ateljea 212:

– Ja sam bio veliki prijatelj sa Mucijem Draškićem, a tekst ove predstave je deo serije koja je bila nemenjena za televiziju. Međutim, televiziji Beograd se to nije dopalo, i Muci nam je rekao da od toga napravimo predstavu. Prepravili smo tekst, malo doradili likove, i od dve epizode uradili komad koji nije odmah naišao na razmevanje jer je humor tada bio malo ispred vremena. Posle se pokazalo da je narod najbolji sudija i to je čini dugovečnom jer je sala uvek puna.

Pogledajte u galeriji slike iz predstave:

1/6 Vidi galeriju Predstava Ljubavno pismo u režiji Branislava Kičića omiljena je na repertoaru Ateljea 212 Foto: Boško Đorđević

Iako su pisci ovog komada Zlatan Fazlagić i Zoran Bačić, koji odavno žive u inostranstvu, uvek prisutni na svakom jubileju u Beogradu, zbog pandemije, nisu bili u prilici da dođu na jubilarno izvođenje, verovatno zbog pandemije koronavirusa, objasnio je Kičić.

U ovoj predstavi u glumačkoj podeli su Gorica Popović, Tatjana Bošković, Miodrag Кrstović, Branislav Zeremski, Dubravka Mijatović, Dragana Đukić, Nenad Ćirić, kao i Brankov sin Gordan Kičić, odnosno Goksi kako ga je on zvao.

Umro Branislav Kičić, otac Gordana Kičića Foto: Printscreen/Instagram

– „Ljubavno pismo“ igram već 25 godina i srećan sam što je bila na repertoaru na ovaj veliki jubilej Ateljea 212. Njena tajna je u radosti igre, druženju i bliskost ekipe koja je radi i to se pokazalo kao dobitna kombinacija, zato je publika voli. To je vodvilj koji na kraju prelazi u apsurd. Počiva na duhovitosti osamdesetih godina prošlog veka, kada su stasavali njeni pisci Zoran i Zlaja, ali uspeva i danas da korespondira sa publikom – rekao je, između ostalog Gordan Kičić, nakon odigrane predstave „Ljubavno pismo“.

Bonus video: Gordan Kičić se od Mire Furlan oprostio uz gitaru