Duhovita priča na relaciji Njujork - Beograd: Poznat datum premijere nove serije "Izazov" iza koje stoji Maja Mandžuka
Premijerno od 13. septembra na Superstar TV, subotom i nedeljom na male ekrane stiže TV serija "Izazov", originalna serija u produkciji Vision Team i Telekoma Srbija. Kreativna producetkinja ovog TV serijala je proslavljena glumica Maja Mandžuka, koja nas u 24 epizode vodi kroz priču o dve prijateljice koje, posle više godina života u Americi, dolaze u Beograd i tu započinju svoj pravi izazov. Jedna se brzo vraća nazad, ali druga ostaje,mnogo duže nego što je planirala.
Glavna linija priče prati Saru, Beograđanku sa adresom u Njujorku i karijerom stilistkinje, koja upada u niz urnebesnih situacija koje će TV publiku naterati i da se smeje, ali i da se zamisli. U njen novi-stari život ulaze likovi koji su neodoljivo duhoviti, iskreni, emotivni, ali i surovo realni.
Pored Maje Mandžuke, glumačku postavu čine i Nemanja Oliverić, Tara Jevrosimović, Zoran Cvijanović, Dubravka Mijatović, Marija Karan, Angelina Michelle, Nebojša Ilić Cile, Una Bregović, Nikola Vujović i mnogi drugi.
Ovu toplu i duhovitu TV sagu kao autori potpisuju: reditelj i scenarista Vladimir Aleksić, producent Dragan Đurković, direktor fotografije Miodrag Miki Trajković, montažer Aref Zaabi, kompozitor je Vojin Ristivojević, dok muziku za špicu potpisuje niko drugi do Goran Bregović.