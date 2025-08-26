Slušaj vest

Premijerno od 13. septembra na Superstar TV, subotom i nedeljom na male ekrane stiže TV serija "Izazov", originalna serija u produkciji Vision Team i Telekoma Srbija. Kreativna producetkinja ovog TV serijala je proslavljena glumica Maja Mandžuka, koja nas u 24 epizode vodi kroz priču o dve prijateljice koje, posle više godina života u Americi, dolaze u Beograd i tu započinju svoj pravi izazov. Jedna se brzo vraća nazad, ali druga ostaje,mnogo duže nego što je planirala.

Na snimanju serije Izazov Foto: Goran Đukanović

Glavna linija priče prati Saru, Beograđanku sa adresom u Njujorku i karijerom stilistkinje, koja upada u niz urnebesnih situacija koje će TV publiku naterati i da se smeje, ali i da se zamisli. U njen novi-stari život ulaze likovi koji su neodoljivo duhoviti, iskreni, emotivni, ali i surovo realni.

Pored Maje Mandžuke, glumačku postavu čine i Nemanja Oliverić, Tara Jevrosimović, Zoran Cvijanović, Dubravka Mijatović, Marija Karan, Angelina Michelle, Nebojša Ilić Cile, Una Bregović, Nikola Vujović i mnogi drugi.

Ovu toplu i duhovitu TV sagu kao autori potpisuju: reditelj i scenarista Vladimir Aleksić, producent Dragan Đurković, direktor fotografije Miodrag Miki Trajković, montažer Aref Zaabi, kompozitor je Vojin Ristivojević, dok muziku za špicu potpisuje niko drugi do Goran Bregović.

 Goran Bregović radi muziku za novu seriju

Bregović i Loša u Beču pred izlazak na scenu Izvor: Kurir