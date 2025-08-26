Slušaj vest

Srpska naučnica Mileva Marić Ajnštajn, koja je rođena pre 150 godina, 19. decembra 1875. u Titelu, konačno će danas dobiti spomenik u rodnom gradu. Obeležje posvećeno prvoj ženi Alberta Ajnštajna postavljeno je u parku Doma kulture u Titelu i gleda na kuću u kojoj je rođena slavna matematičarka i fizičarka.

Mileva i Albert Ajnštajn Foto: Privatna Arhiva

Udruženje građana Svim srcem za Titel, posle osam godina od inicijative, dočekuju dan kad će otkriti spomen-bistu naše poznate naučnice i sugrađanke Mileve Marić Ajnštajn, rođene u Titelu pre 150 godina. Udruženje je uz pomoć Opštine Titel prošlo sve zakonske procedure za postavljanje ovog obeležja, radove na postamentu uradila je firma, a bista je delo vajara Vladimira Jokanovića. U okviru Velikogospojinskih dana 2025. godine u Titelu, svečano otkrivanje je zakazano za danas u podne u parku kod Doma kulture. Bistu će svečano otkriti predsednik opštine mr Dragan Božić i vajar Vladimir Jokanović. Narodna biblioteka "Stojan Trumić" u Titelu pomogla je ovaj događaj - kaže za Kurir Dejan Gajić, direktor ove ustanove kulture, koja je obeležila 80 godina od osnivanja.

Spomenik Milevi Marić Ajnštajn Foto: Kurir

Mileva je rođena kao prvo od troje dece Marije i Miloša Marića. Babica joj je na rođenju iščašila kuk, tako da je imala kraću levu nogu i zbog toga je celog života hramala. Alberta je upoznala na studijama na Politehničkom fakultetu u Cirihu, gde je pokazala da poseduje blistav um. Njena genijalnost naročito se isticala u oblasti fizike i matematike. Rodila je troje dece, imala težak i nesrećan život, a slavu i Nobelovu nagradu dobio je samo Ajnštajn.

Rodna kuća Milive Marić Ajnštajn u Titelu Foto: Kurir

Feministkinje u Nemačkoj tvrde da je ona autor teorije relativnosti. Originalni spisi te teorije su nestali. Postoji samo jedan naučnik iz Rusije koji je pred smrt ostavio iskaz da je prvi tekst teorije, kad je stigao, bio potpisan sa Ajnštajn - Marić. Njena nesreća potiče iz rane mladosti, kad su Albert i ona izgubili vanbračno dete. Kasnije ju je tuga pratila do smrti. Krah braka, bolesna sestra, nezavršen fakultet (dva puta nije obradila diplomski ispit, op. aut.), loša materijalna situacija i teška bolest najmlađeg sina teret su koji može razumeti svako ko pročita knjigu o njoj - tvrdi književnica i novinarka Slavenka Drakulić, autorka knjige "Teorija tuge", koja govori o životu velike naučnice.

Spomenik Milevi Marić Ajnštajn Foto: Kurir

U Titelu Mileva Marić Ajnštajn već ima svoju ulicu, a i srednja škola nosi njeno ime.

Ništa nije slučajno Vajar napravio Isidoru Sekulić i Dušana Kanazira Vajar Vladimir Jokanović već je izradio bistu Isidore Sekulić i Dušana Kanazira, koje se nalaze u obližnjem Mošorinu. On je najpoznatiji hirurg među vajarima i vajar među hirurzima, a po obrazovanju je specijalista maksilofacijalne hirurgije i u penziji je. Vajarstvo nije njegova jedina strast. Napisao je 36 knjiga poezije, aforizama, biografija i romana, te 200 naslova iz područja etike, istorije medicine, književnih i likovnih prikaza.

Bonus video: "Mileva je Ajnštajna učinila slavnim"